Ormai Procopio si è impossessato interamente dell’Agropoli e con le sue porcherie la sta trascinando in eccellenza.Uno dei maggiori responsabili della retrocessione è lui.Bisogno,dopo i disastri di Taccone e Ligenti di inizio stagione,stava salvando la situazione.L’imposizione di un tecnico come Procopio anche bravo sul campo,ha distrutto i suoi programmi.Procopio ha mandato via quasi tutti i giocatori che gli erano stati affidati avvallando una situazione disastrosa.Ha subito e subisce pressioni per molti di loro e li fa giocare.Se si parla con lui è colpa della società,dei Fabiani e di altre circostanze.Lui si tira sempre dietro.Cominciamo a dire che è arrivato a fine ottobre,ha preso già in contanti 5.000 euro,smentisca se ne è capace,8 mila euro in contanti sono stati dati al suo predecessore,e ha perso tutte le partite tranne quella vinta con la Nocerina. Una catastrofe ha combinato questo allenatore che si dissocia da tutte le colpe quando è il maggiore responsabile.I numeri parlano chiaro.Ha preso l’Agropoli a metà classifica il 27 ottobre a Gravina.QUESTI I RISULTATI

Gravina-Agropoli 5-0

Agropoli-Fasano 2-2

Taranto-Agropoli 5-0

Agropoli-Nocerina 4-2

Casarano-Agropoli 4-1

Agropoli-Cerignola 0-1

Brindisi-Agropoli 1-0

Agropoli-Nardo 0-1

Grumentum-Agropoli 2-0

Sorrento-Agropoli 2-1

In 9 partite ha fatto una vittoria e un pareggio e tutte sconfitte.Dice che non gli hanno fatto il mercato,questo è vero,ma prima di avvallare le cessioni perchè non si è garantito i ricambi come fanno tutti? Ha supportato scelte scriteriate.E’ anche vero che non ha dormito la notte per cercare giocatori che poi la dirigenza non gli ha saputo prendere ma la spaccatura con la proprietà che lo sta pagando regolarmente è arrivata perchè lui ha mantenuto a proteggere giocatori scadenti che hanno buttato fango sull’Agropoli per non far venire altri giocatori. Perchè lui ha avvallato le cessioni di giocatori importanti mentre non ha cacciato le scamorze che anche contro il Foggia scenderanno in campo?Perchè sta facendo tutto questo?Perchè fa giocare le pratiche di Ligenti e tutti sanno a chi ci riferiamo con ragazzi nella Juniores dell’Agropoli molto meglio?Perchè ha maltrattato Doto l’unico giocatore dell’Agropoli peraltro ancora un under?Ne potremmo dire tantissime.Procopio non sarà l’unico responsabile di questo disastro ma è quello che ha dato il ko,quello che ci ha messo il carico da tre.Per il resto Bisogno sta cercando di salvare il club dopo la situazione rimasta da Cerruti e Taccone.La gara con il Foggia non avrà storia.C’è troppa differenza e in campo l’Agropoli avrà le pratiche di Ligenti e Taccone fatte proprie da Procopio.L’Agropoli retrocederà ma questi giocatori(non tutti le pratiche di Taccone,Ligenti e ora di Procopio ) non andranno oltre il campionato di promozione se non sborseranno i soldi che stanno cacciando.Sergio Vessicchio