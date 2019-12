AGROPOLI PAGATO LO STIPENDIO SQUADRA ANCORA RIMANEGGIATA PER STRANI E INQUIETANTI MOTIVI

Bisogno sta mantenendo fede a tutti gli impegni possibili.Ha provveduto a pagare un altro stipendio e fino alla fine saranno onorati tutti gli impegni.Purtroppo però la dirigenza non ha onorato gli impegni verbali nonostante Bisogno avesse dato ordine di mandare a casa i tre giocatori che costituiscono un multiplo danno per l’Agropoli e invece dirigenti e staff tecnico non hanno ascoltato il diktat del presidente.Per quale motivo? Risultato :Sollazzo,Acuzno,Sorrentino sono tutti ancora arruolati e per non inimicarsi i loro familiari,i loro procuratori e altri non li mandano via.Il risultato è chiaro,ultimi in classifica.Non si scappa.Con questi giocatori non si arriva nemmeno a 20 punti.Se al posto dei tre,regolarmente retribuiti ,fossero arrivati tre over decisivi e importanti sarebbe stato diverso.Sono arrivati giocatori di contorno,i vari Pagano Carrafiello e altri fanno da contorno e se l’apparata è valida ci stanno bene,se invece il resto sono scadenti questi non servono a niente.Nel recente passato abbiamo dato delle colpe a Fabiani,invece abbiamo appurato di persona che ci sono stati dei rifiuti,sono stati cercati i calciatori e molti di questi si sono rifiutati di andare ad Agropoli.

FANGO SULL’AGROPOLI

I primi a buttare fango sull’Agropoli sono stati tutti i giocatori cacciati compresi ex dirigenti vicini a Taccone.Hanno chiamato tutti i giocatori che stavano per andare ad Agropoli e gli hanno suggerito di non andare dicendo: “La situazione è disastrosa”.I procuratori si sono fatta rimbalzare la voce che ad Agropoli non pagavano e devono vendicarsi perchè in estate Ligenti li ha trattati a pesci in faccia per portare le sue marchette.Molti giocatori sarebbero voluti andare ad Agropoli ma sono stati fermati dai procuratori.Altri con i soldi degli anticipi in mano hanno ricevuto pressione per non firmare.

VERGOGNA INTERNA

La vergogna poi arriva dall’interno. Molti dei giocatori che sono in rosa per fare presenze e curriculum hanno fatto terra bruciata.Hanno contatto i calciatori chiamati dall’Agropoli e gli hanno detto che la situazione è disastrosa e che non devono firmare tutto però mirato a conservare il proprio posto.Il resto lo hanno fatto gli entourage dei calciatori stessi per non intralciare la posizione dei loro calciatori.Uno per tutti è l’esempio di Kamanà,il giocatore già l’anno scorso ad Agropoli è stato contattato,è arrivato ad Agropoli e alla stazione è andato a prenderlo il secondo portiere Selva il quale ha detto al giocatore peste e corna dell’Agropoli prospettandogli una situazione gravissima. Kamanà poi ha dormito con 5 calciatori al quartiere generale dell’Agropoli e tutti e 5 quei calciatori hanno infangato il nome della dirigenza,dell’Agropoli e della società. A quel punto il giocatore ha chiesto 4 stipendi anticipatamente e la trattativa è saltata.In conclusione i giocatori non arrivano perchè,ad arte,hanno messo fuori la voce che è tutto un disastro.Però loro non se ne vanno.Poi qualche incertezza sul mercato c’è anche stata ma i motivi principali sono questi.L’Agropoli chiude l’anno sul campi del Val D’Agri in Basilicata. Sergio Vessicchio NELLA FOTO SAM KAMAN