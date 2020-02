Fabio Cortazzo chiama tutti a raccolta per la sopravvivenza dell’Agropoli.Domenica cade come il cacio sui maccheroni il derby con la Gelbison non tanto per la storica rivalità sportiva ma per calamitare la gente che con soli 5 euro può sostenere la storia,la squadra e assistere alla partita.Fabio Cortazzo leader della rinascita è stato chiaro: “Ora deve essere la gente di Agropoli a salvare la squadra dal fallimento.Senza società,senza fondi e con moltissime spese da pagare tra trasferte,stipendi,arretrati e debiti (non quelli di Cerruti con l’erario) ne quelli contratti con Bisogno,la situazione è diffcile.

Il sindaco è in stato imbarazzante,in confusione,Cerruti,Puca e Punzi dovrebbero intervenire la settimana prossima ma non ci sono certezze.Cortazzo ci sta mettendo la faccia e il cuore sopra ogni ostacolo.Questa mattina è stato in prefettura per l’organizzazione della partita di domenica prossima per la quale ai tifosi della Gelbison sono stati concessi solo 100 biglietti.I tifosi agropolesi che hanno deciso di cacciare Bisogno si stanno impegnando per cercare di trovare i fondi e saranno loro a vendere i biglietti in prevendita ad Agropoli.Tutta la città deve assolutamente comprare il biglietto anche chi non vuole andare allo stadio.E’ come comprare un pacchetto di sigarette.”Siamo in difficoltà in questo momento – spiega Cortazzo -ma dobbiamo farcela.Invito tutti a darci una mano,con pochi euro si salva la storia.

Lasciamo stare le spaccature,le inimicizie,tutti per l’Agropoli.Lo dobbiamo fare per la nostra città,per la nostra storia,per la terra che ci ha dato i natali e trasmettere alle nuove generazioni che non ci perdonerebbero un fallimento.Tutti allo stadio e chi non vuole venire perchè non segue l’Agropoli o il calcio in generale,deve comprare lo stesso il biglietto”.L’appello di Cortazzo è da brividi e ci invita ad una riflessione.Ora si salvi la squadra costi quel che costi.Tutti zitti e avanti tutta.Poi via i mercanti dal tempio.Gente senza soldi,falliti e nullafacenti che ne hanno causato già il rischio fallimento devono stare lontani.A tempo debito faremo i nomi.Ora non può essere il momento.Tutti allo stadio,tutti a comprare il biglietto.Tutti al seguito degli ultras.Sergio Vessicchio