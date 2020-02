Il sindaco Coppola,video in basso,sintetizza in una frase storica l’inaugurazione della rotatoria e della prima pietra delle scuole elementari delle Mattine.

Doppio evento per la località Mattine, questa mattina, ad Agropoli. Inaugurata la rotatoria e posata la prima pietra per la nuova scuola

Inaugurazione della rotatoria e posa prima pietra del nuovo edificio scolastico: due eventi che questa mattina hanno visto protagonista la località Mattine di Agropoli. Due interventi importanti, il primo concluso e il secondo da iniziare.

«Scusate il ritardo – ha affermato il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola – all’atto si inaugurare la rotatoria, predisposta nell’intersezione tra la SR 267 e la SS 18. Un intervento iniziato sei anni fa, che per un iter burocratico lunghissimo, ha potuto concretizzarsi solo adesso. Un lavoro fondamentale in un incrocio che è stato teatro, in passato, di numerosi sinistri stradali». E da un intervento chiuso ad un altro che prende il via, il passo è breve: «con grande orgoglio, di fianco all’attuale scuola, nascerà un edificio nuovo con dieci aule, palestra, spazi esterni dove i bambini potranno giocare e divertirsi. Una scuola innovativa, un nuovo spazio per la cultura e l’istruzione che sorgerà grazie ad un finanziamento di 1,3 milioni di euro di fondi regionali, che abbiamo intercettato». Ma gli interventi per la località Mattine non finiscono qui. Il primo cittadino ha annunciato che «a breve verrà illuminato il tratto che dallo svincolo Agropoli nord conduce alle Mattine: ad oggi è al buio e risulta molto pericoloso». E poi l’altra bella notizia riguarda «l’inaugurazione del presidio fisso dei Vigili del Fuoco, che verrà inaugurato a giugno 2020. La caserma si trova proprio alle Mattine, nei pressi dell’incrocio che collega con Giungano».

La rotatoria realizzata è di medie dimensioni, con diametro esterno di 30 metri e la larghezza della corsia di 7,5 metri. Consente di eliminare le interferenze tra la viabilità da e per Agropoli e in secondo luogo riqualifica un’area periferica della città di Agropoli.

Per quanto riguarda, invece, la nuova struttura scolastica, sorgerà di fianco all’attuale edificio che ospita le scuole materna e primaria. Nel progetto sono inclusi, oltre alle aule, una segreteria, una sala docenti, un ufficio per il dirigente, uno spazio destinato a deposito e archivio, una palestra di 200 metri quadrati, un’ampia area parcheggio di oltre 500 metri quadrati e un giardino di circa 1.000 metri quadrati. I cortili interni sono pensati come orti didattici ed hanno una funzione importante sia per il benessere climatico sia per la distribuzione interna. Il giardino esterno, invece, sarà aperto al pubblico. Quest’ultimo sarà piantumato con essenze arboree ed arbustive tipiche del territorio. Intorno ai patii interni si svilupperanno le aule alle quali si accederà da due camminamenti. Lo spazio per la palestra è direttamente collegato alla scuola, oltre che dotato di servizi e locali spogliatoi.

IL VIDEO DELLA CONFERENZA DEL SINDACO ADAMO COPPOLA PRIMA DELL’INAGURAZIONE

IL VIDEO DELL’INAUGURAZIONE DELLA ROTONDA DELLE MATTINE

VIDEO MESSA PRIMA PIETRA SCUOLA ELEMENTARE MATTINE