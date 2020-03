Nell’aprile del 2014 mentre si faceva ad Agropoli il corteo per far riaprire l’ospedale lui visitava il sexy shop per evidenziare la vendita delle pillole di eccitazione e ironia della sorte nel giorno in cui si è annunciata la riapertura dell’ospedale lui fa un servizio su striscia la notizia per un’abbraccio simbolico e significativo ad un farmacista protetto con mascherina impegnato,come gli altri colleghi,nel difficilissimo momento dell’emergenza.

La città di Agropoli è indignata.Il tutto ha origine sempre dalla vergogna cittadina costituita dai grillini.Un grillino ben noto ha scritto al fatto quotidiano facendogli presente la sfilata del sindaco per salutare la città,il giornale di Travaglio notoriamente contro Alfieri e Coppola (ricordate il fatto fritture di pesce), vedasi il caso sfilate ambulanze, ha cercato ancora una volta di riportare a livello nazionale il tutto.Abete poi ha fatto il resto.A corto di notizie e servizi l’inviato avellinese di striscia la notizia è balzato su questa parata del sindaco che durante la manifestazione solitaria avrà incontrato si e no 10 persone, tenute a debita distanza, mentre ne incontra centinaia ogni giorno per affrontare una crisi epocale.Intanto Luca Abeti non ha messo la mascherina anche se stava in studio mentre ha fatto le pulci ai vigili urbani di Agropoli e al sindaco che non le avevano e poi ci ha ricamato sopra.

Se lo avesse fatto per spirito goliardico in un momento difficile ci potrebbe anche stare ma è evidente che si è unito al carro dei detrattori di una classe politica già molto provata dalla filiera giornalistica forcaiola e fangaiola che in questi anni è stata mossa dai grillini e ispirata dal Fatto quotidiano di Travaglio.Tutto questo però,in questo momento,non ha fatto breccia nell’opinione pubblica proprio nel giorno in cui si riapre l’ospedale nella città di Coppola e Alfieri e Luca Abete e stato ricoperto di insulti non dalla gente della rete, solitamente fangaiola e forcaiola, ma dai suoi followers i primi ad indignarsi di quanto ha fatto.Sergio Vessicchio