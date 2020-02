Il commercio langue,l’economia scivola a basso consumo,la città è sempre più in una situazione di stallo.A scendere in campo è una leader politica passata per il M5S ma oggi a disposizione della comunità.Avvocato,madre e innamorata della sua città di cui denuncia gli abusi e i malvezzi.Ora esprime un suo parere sul commercio di Agropoli per il quale è aperto in città un caloroso dibattito.Queste le parole dell’avvocato Roberta Oricchio: “Le proposte concrete e valide ci sono ma io ho smesso di farle perché:

1) Non sono il sindaco (e vi ricordo che Coppola ha preso il 74% dei voti, quindi evidentemente al 74% degli elettori va bene questa situazione);

2) Non sono una manager del Comune di Agropoli (ed elemosina a questa amministrazione non ne voglio fare più);

3) Le mie idee in passato sono state rubate e storpiate.

Qui non si tratta di trovare idee per attirare turisti e clienti (ma ci sono anche quelle), qui si tratta di totale assenza di politiche turistiche e commerciali ed assenza di ordinaria gestione amministrativa, basta vedere in che condizioni è ridotta la nostra Agropoli. Finché ad Agropoli si voterà egoisticamente per sfamarsi invece che per costruire un futuro dignitoso per tutti non cambierà mai niente! È inutile lamentarsi come è inutile questa amministrazione.

Cari commercianti, al vostro posto sarei molto arrabbiata per l’offesa ricevuta dal sindaco. Troppo comodo scaricare il proprio fallimento sui commercianti! Mi piacerebbe sapere quanti amministratori fanno shopping nei vostri negozi, sindaco in primis…fatevi furbi: alle prossime elezioni ricordatevi in che stato sono ridotti il turismo ed il commercio, ricordatevi delle saracinesche abbassate per sempre, dei vostri sacrifici per tirare avanti. Non scegliete chi vi propone favori, optate per chi ha un progetto per Agropoli ed offre pari diritti per tutti. Agropoli merita di rinascere!”

