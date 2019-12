AGROPOLI,SCUOLA MAZZILLO NIENTE COMMISSARIATO,LA PORTA E LA COMPAGNA ESULTANO

Il presidente del consiglio comunale e la compagna la direttrice Vassallo esultano per la bocciatura della scuola Mazzillo a trasformazione in commissariato di polizia.La questura ha chiesto alcomune di Agropoli di fornire una sede alternativa.

IL SINDACO

In seguito a dei sopralluoghi individuammo quale sede migliore la scuola Mozzillo in piazza Mediterraneo . Noi nella delibera in cui confermammo la disponibilità a concedere in comodato d’uso gratuito l’immobile proponemmo anche una seconda ipotesi, ovvero i locali della Croce Rossa, in via Taverne.

Attendevamo un disegno architettonico da parte del Ministero sulla base del quale redigere il progetto – prosegue Coppola – ma in una nota arrivata nei giorni scorsi abbiamo appresoche l’immobile non è adatto. Quindi ci hanno chiesto di segnalare un nuovo edificio per il Commissariato Siamo ancora in fase interlocutoria – ma la volontà di avere la sede della Polizia c’è”.

ESULTANO IN FAMIGLIA

Massimo La Porta presidente fdel consiglio comunale e la sua compagna la direttrice Vassallo avevano intrapreso una lunga battaglia per evitare che laMazzillo venisse trasformata addirittura scrivendo all’avvocatura dello stato.Dopo la decisione della questura torna il sereno in famiglia.Il pretesto del commissariato era servito a La Porta per utilizzarlo contro l’amministrazione come pretesto permetterla in difficoltà visto che sta adottando tutti i mezzi possibiliper contrastare il sindaco,metterlo in cattiva luce e presentarsi alle elezioni comunali a sindaco.