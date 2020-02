Un breve rappresentazione in piazza non si può far passare per l’apertura del carnevale.Dicono solo fesserie e baggianate della serie sono fake news per ingannare la gente e partorite con i mezzi di comunicazione ai quali sono stati dati soldi pubblici per diffondere fake news..Le manifestazioni ci saranno il 21,(carnevale dei bambini,il 22 la corrida,il 23 la sfilata domenicale e il 25 la sfilata tradizionale,quella vera,del giorno di carnevale.Non c’è nessuna grande kermesse.Chi andrà ad Agropoli deve sapere che è tutto in tono ridotto,rabberciato e senza grandi attrazioni.Un modo anche positivo per continuare e non interrompere la tradizione.Se vi diranno altro sono solo fake news.Poi è giusto che si scelga Agropoli anche per i giorni di carnevale per i suoi richiami,per la sua bontà propositiva sulle meraviglie del territorio e per la centralità della proposta turistica anche invernale.Ma se diranno che c’è un grande carnevale come hanno fatto per la casa di babbo natale rimarrete delusi.Si sentiranno i commenti sentiti per il castello incantato il cui unico obiettivo è stato incantare le tasche degli organizzatori.Ma ormai ad Agropoli è prassi consolidata.

