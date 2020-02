Dopo la battuta di arresto di domenica contro Irpinia, la New Basket Agropoli vuole riprendere subito la strada verso la vetta della classifica. E vuole farlo a partire da domenica 16 febbraio alle ore 18, quando affronterà Venafro, al Pala Di Concilio di Agropoli, nella 16esima gara della stagione. Ad oggi Forio, che comanda la classifica di C Gold, dista solo due lunghezze, quindi l’imperativo è vincere per non perdere il passo, sperando magari in un passo falso degli avversari. E certamente i tifosi, il sesto uomo sul parquet, sapranno creare l’atmosfera e il calore giusti per spingere i delfini a conquistare la posta in palio.

Queste le parole di coach Franco Lepre sul match: «domenica giochiamo una gara fondamentale per noi, Venafro é un’ottima squadra, molto fisica e con centimetri, che sta lottando per un posto nei play off. Loro hanno un roster importante con i due stranieri Pesic e Barreiro, Liburdi che ha giocato in serie B, con statistiche importanti fino a qualche settimana fa. Completano il quintetto iniziale Pignalosa e Minchella, che sono giocatori esperti e solidi per la categoria. Noi dobbiamo essere bravi a tenere un ritmo alto – conclude – e ad essere molto intensi in difesa, ritrovare il nostro ritmo in attacco che ci consenta di attaccare con fluidità e prendere tiri che siano frutti di buone scelte».