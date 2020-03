Ciò che si vede per le strade di Battipaglia è quanto di più scandaloso possa verificarsi in questo delicato momento. Nonostante un ordinanza ben precisa le strade di Battipaglia durante tutte le ore del giorno e della sera vengono affollate da passanti in barba al decreto ministeriale rendendo pericolosa ancor di più una situazione che giorno dopo giorno, dati alla mano, peggiora drasticamente. Scherzare con la vita delle persone, oltre che con la propria, mettendo a repentaglio gli sforzi che tanti dottori, infermieri e addetti al servizio sanitario che da un mese a questa parte stanno affrontando senza lesinare energie un emergenza storica tanto da essere dichiarata senza mezze misure una pandemia vera e propria, rende difficile essere ottimisti in ottica futura in questa ricerca della luce in fondo al tunnel.

A cosa servono canti e danze fuori ai balconi o cartelloni con la scritta arcobaleno “andrà tutto bene” se poi assistiamo a uno scempio continuo in barba alle norme vigenti? lasciamo ai lettori le giuste conclusioni.

Ma la domanda che sorge spontanea ai più è perchè a Battipaglia i controlli di chi è preposto a far rispettare l’ordinanza sono pari allo zero?

Quotidianamente per le strade della città si aggirano tantissime persone, chi senza mascherina, chi in gruppo, chi sfreccia felice in bici, chi gira in macchina senza un valido motivo, chi addirittura è seduto comodamente sulle panchine pubbliche a dialogare con amici e parenti a nemmeno dieci centimetri di distanza creando assembramento. Insomma Battipaglia sembra essere sorda dinanzi alle notizie quotidiane che piovono attraverso tutti i mezzi di comunicazione e che ci tengono aggiornati sulla gravità della situazione.

Ma la cosa più vergognosa sono la presenza di volanti tra vigili, polizia, carabinieri, guardia di finanza e protezione civile che nonostante effettuino giri di perlustrazione per la città non intervengono passando dritto come se nulla fosse. Ci si chiede perchè la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese non intervenga chiedendo e pretendendo rigore con controlli serrati e attuazione delle norme, troppe persone passeggiano da giorni indisturbati per la città senza alcun motivo di emergenza. Perchè non viene chiesto loro l’autocertificazione? quali sono questi gravi e urgenti motivi di necessità che giustificano i loro spostamenti?? in altri comuni come ad esempio Capaccio-Paestum il sindaco Franco Alfieri ha disposto controlli serrati fermando qualsiasi persona che sia a piedi o su un mezzo di circolazione e se sprovvisti di mascherina e autocertificazione scattano le denunce mentre a Battipaglia si è badato solo a chiudere villette comunali, ad affiggere manifesti sui muri cittadini invitando la gente a restare a casa e a far girare un megafono per le strade cittadine invitando la gente a rispettare l’ordinanza, ma in quanto a controlli questi non avvengono minimamente in barba alla salute propria e degli altri.

Sono tantissimi i cittadini della città capofila della piana del sele indignati per questo menefreghismo e questa superficialità dell’amministrazione comunale che dimostra ancora una volta un evidente inadeguatezza.

Questo stato di cose è uno schiaffo a tutte quelle persone che quotidianamente stanno lottando nelle corsie degli ospedali per salvare vite, come è uno schiaffo a quanti hanno perso la vita per via del Coronavirus e alle loro famiglie che hanno subito un lutto. Forse solo con la scesa in campo dell’esercito si riuscirà a riportare all’ordine una situazione sfuggita di mano alle istituzioni cittadine e agli organi preposti al controllo. Giovanni Palumbo

