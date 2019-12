CAPACCIO PAESTUM SI E' STANCATA DI ZUCHTRIEGEL

Ormai a Capaccio Paestum sono pochi a seguirlo,i soliti lacchè e chi ha bisogno di favori per fatti personali.Gabriel Zuchtriegel è un tedesco. Nel 2015 è stato nominato direttore responsabile del Museo Archeologico Nazionale di Paestum e dell’area archeologica sotto il governo Renzi e la sua nomina voluta dal sovrintendente di Pompei,si dice che i due fossero molto amici,fu fatta quando il primo ministro era Renzi e fu salutata,stranamente,dalla stampa come molto buona.Era uno sconosciuto ma si presentava molto bene.Giovane,educato,perbene,bel ragazzo pulito.Una buona immagine sicuramente.Dal momento in cui Zuchtriegel mise piede a Paestum ci fu una eco straripante.Paestum venne esaltata dalla stampa nazionale e internazionale.La città chiaramente incassò la pubblicità e ne trasse dei benefici immediati come la continuazione di visite provenienti da turisti di tutto il mondo.I media per quel periodo,esaltando l’arrivo del nuovo direttore,favorirono un flusso ancora maggiore di gente.L’unico beneficio della presenza di Zuchtriegel ,per il momento,è questo.Non ve ne sono altri. Quali sono le opere e i vantaggi che Paestum ha tratto dalla presenza di questo direttore rispetto agli altri?I templi ci sono sempre stati e sono sempre stati curati alla perfezione,tant’è che sono tra quelli tenuti meglio al mondo ma non certo per merito dell’attuale direttore ma della struttura ministeriale che ne cura il mantenimento.La gente è sempre venuta a visitare questo sito archeologico,la legge è stata sempre rispettata.Non sappiamo quali sono i miglioramenti apportati.L’attuale è un direttore come altri al quale,va dato il merito,questo si,di aver continuato il lavoro svolto da altri.La contingenza contestuale nel periodo in cui è arrivato è la base per individuare la coincidenza della sua nomina a una serie di novità positive per le quali lui non ha nessun merito.

PAESTUM RECORD CON IL SINDACO VOZA

Zuchtriegel diventa direttore nel 2015 nel pieno del sindacato di Italo Voza,quando i numeri erano cresciuti al massimo per l’autorevole lavoro fatto da Voza e per gli investimenti dell’amministrazione di quel momento.Non a caso, ancor prima della nomina del direttore teutonico, la crescita del turismo era esponenziale e i risultati del lavoro del sindaco stavano dando i primi frutti. Zuchtriegel arriva quando i media esaltano il lavoro politico amministrativo di quel tempo e stranamente,forse strumentalmente,si attribuiscono a lui.Per cui l’attenzione sul lavoro di Voza,la propaganda del suo arrivo,miscelarono il tutto e ci fu un’avanzata storica nella presenza turistica e di visitatori.Ci piacerebbe che qualcuno ci spiegasse, a questo punto, dove sono i meriti del tedesco nell’aumento dei visitatori.Lui ha gestito come avevano fatto i suoi predecessori.Questo merito non gli va disconosciuto.

L’ATTEGGIAMENTO NON PIACE AI PESTANI

Il direttore Zuchtriegel non si è limitato solo a guardare alla sue competenze.Piano piano è entrato nelle scelte che non gli competevano,indirettamente ,ma lo ha fatto.Chiamare il Mattino per criticare l’attività didattica di una scuola è un fatto inedito oltre che invasivo.Cosa c’entra il direttore del parco archeologico con la scuola?E perchè chiamare un organo di stampa autorevole come Il Mattino per criticare?Questo è strano,molto strano perchè a questo punto cominciamo a chiederci se molti articoli sono scritti sotto dettatura e con un rapporto confidenziale che va ben oltre quello istituzionale.

RAPPORTO COMPROMESSO CON LA CITTA’

Tra Zuchtriegel e i capaccesi ormai non corre buon sangue.I rapporti sono inclinati tra la città e il direttore.I capaccesi non sopportano che i meriti dell’importanza del sito vengano dati al direttore e non vogliono intrusioni nella vita della città.Per i cittadini la competenza del direttore deve rimanere nell’ambito delle sue consegne.Sono pronte a partire proteste alle sedi istituzionali per chiarire la situazione e per invitare gli ordini preposti a valutare l’opportunità di sostituire il direttore al quale però è stato confermato il mandato per altri 4 anni.Sergio Vessicchio