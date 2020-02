La Gelbison porta a casa 3 punti d’oro messi in discussione dalla prova sensazionale del numero 10 dell’Agropoli Doto il quale,a sua volta,a pochissimi minuti dalla fine sfiora il pareggio al termine di un azione personale fotocopia di quella che domenica scorsa aveva preso il palo sull’1-1.Questo calciatore lasciato marcire tra tribuna e panchina,umiliato dall’allenatore tal Procopio per tutto il campionato ha deliziato la platea con giocate di forza e di classe facendo accrescere i rimorsi di una stagione distrutta dall’allenatore Procopio il maggiore responsabile della retrocesione. Non si sottovaluti la prova di Pagano sempre tra i più bravi e in goal su rigore.Carrafiello non stava bene.Bonfini è stato espulso dopo pochi minuti.La gara per l’Agropoli nasce storta.E a farla deragliare è Cozzolino,scarso e inguardabile il quale con la sola sua presenza ha messo in difficoltà l’Agropoli per tutta la gara.Procopio o è scarso o è in malafede facendo giocare ancora Cozzolino,noi propendiamo per la prima ipotesi.Questo l’allenatore non lo sa fare e i risultati lo dimostrano.Nei primi 20, minuti l’arbitro ha già dato due rigori alla Gelbison,non ne ha dato uno all’Agropoli e ha espulso un giocatore agropolese Bonfini. Pronti via rigore per la Gelbison,Uliano trasforma, Passano 5 minuti e Cozzolino,proprio lui s’inventa uno stranissimo retropassaggio sui piedi di un avversario l’arbitro fischia il fallo di Bonfini e lo ammonisce nuovamente,l’Agropoli resta in 10. L’Agropoli reagisce,Pagano travolto in area l’arbitro non cende niente.Poco più tardi c’è un altro rigore per la Gelbison per un fallo di mani in areata.Ancora Uliano e ancora goal. I delfini non ci stanno e fanno tremare la Gelbison,alla mezz’ora il fischietto napoletano,scarsissimo anche lui,concede all’Agropoli un rigore che Pagano trasforma e tiene i locali in partita.La Gelbison non riesce a domare i ragazzibi agropolesi i quali,guidati da un sontuoso Doto mettono in difficoltà i pataleonini,nella ripresa più volte vanno vicini al pareggio,un colpo di testa di Guida sfiora di un millimetro il palo.Poi la Gelbison può fare 3 ma Sanchez si oppone ad una punizione di Uliano e nel finale Doto con l’azione che vi abbiamo descritto prima impegna il portiere ospite ad una parata salva risultato.Troppi errori dell’arbitro e dell’allenatore agropolese Procopio e troppi giocatori agropolesi in tribuna e non si sanno i motivi,si stanno tirando tutti fuori dalla mischia?Bisogna vederci chiaro in tutto questo perchè sono pronti a fare vertenza.I loro infortuni sono tutti reali? Bonfini espulso,Pagano espulso e Carafiello peggiore in campo e sostituito,tutto nella normalità o dobbiamo pensare?La mancanza della società al momento fa tenere il coltello dalla parte del manico ai giocatori.Sergio Vessicchio

LA PAGELLA

Sanchez 6,5 ordinaria amministrazione,impegnato solo una volta in tutta la partita,su punizione e ha risposto benissimo.

Garofalo 7 Ottima partita,ha lottato come ha potuto mettende sovente in difficoltà il suo dirimpettaio.

Matrone 6 spostato centrale dopo l’espulsione di Bonfini non ha demeritato facendo la sua onesta partita.

Numerato 6 ha giocato come le prime volte e ha fatto quello che ha potuto,ottime geometrie,ottimi scarichi.

Bonfini(s.v)espulso in avvio di gara

Guida 7 partita attenta e coriacea,sin trova a pennello sia con Bonfini che con Matrone,sfiora il goal del pareggio sull’ 1-1.

Carafiello 4,la peggiore partita da quando è ad Agropoli.Lui è un giocatore bravissimo tra i migliori della squadra con Bonfini,Doto e Pagano,come mai una partita così scadente,forse era infortunato o dobbiamo pensare ad altro.

Cozzolino 3 vergogna,una prestazione vergognosa,sappiamo la sua inadeguatezza alla categoria e sappiamo quanto sia scarso anche per una promozione,ma quello che ha fatto oggi è davvero inaccettabile.E l’allenatore gli ha dato anche la fascia da capitano.A cosa dobbiamo pensare.

Doto 7,5 sontuoso.Forza,tecnica,potenza e intelligenza,la gente sugli spalti si chiedeva come mai questo calciatore in precedenza non era mai utilizzato.La risposta sta nella posizione in classifica della squadra.Chiedetelo a Procopio.Da solo ha messo in cris la galbison e nel finale ha fatto tremare la squadra di Squillante e Spicuzza.

Orefice 4 tanto impegno ma niente qualità e niente forza.Ma è inutile tanto gioca sempre dall’inizio del campionato e la classifica rispecchia anche il suo costante utilizzo.Noi sappiamo perchè gioca e a Procopio da fastidio che si sa