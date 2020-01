Il carnevale di Agropoli è una truffa e non possiamo tacere e continuare passivamente a far truffare,gente,media e dignità.Il carnevale di Agropoli è un’altra cosa.Questo è un gruppo di persone che hanno bloccato la kermesse più bella monopolizzando tutto e neutralizzando,di fatto,qualsiasi altro progetto di carnevale.Purtroppo l’associazione il Carro è stata la rovina totale di questa manifestazione storica e importante per la città.Un conflitto d’ interessi palese.”Il carro” era composto da carristi i quali sotto un solo capannone fanno i carri e poi li presentano per la sfilata.Se la suonano e se la cantano con i soldi dell’amministrazione comunale.Il carnevale è diventato di loro proprietà non una manifestazione comunale e popolare della gente.Lo diciamo da lunghi anni e purtroppo siamo rimasti inascoltati.

I RETROSCENA

Il gioco ha retto fino a quando Alfieri ha fatto il sindaco versando nelle loro tasche fior di quattrini tutti serviti per costruire i carri perchè ricattavano le amministrazioni a guida Alfieri di non fare la sfilata se non li copriva di soldi,e per un anno Alfieri non cedette ai ricatti e il carnevale è saltato.Quest’anno più o meno hanno fatto la stessa cosa.Prima hanno detto che non facevano i carri e hanno demandato tutto in mano al comune,poi hanno detto di non voler fare la sfilata spaventando il sindaco e poi come d’incanto si sono messi a lavorare costringendo il sindaco a pesare sulle casse del municipio per far fronte alle loro richieste e a fare la soubrette nei video per dimostrare che il carnevale si fa.I carristi hanno ricattato il sindaco di non fare la sfilata se non dava loro i soldi vecchi e nuovi e Adamo,pur di fare la sfilata,sta facendo salti mortali per pagare.Tra i carristi,tutti armati di volontà,buoni propositi e idee positive rimettendoci,c’è chi lo fa per lavoro e con il carnevale si guadagna un bel gruzzoletto di migliaia di euro.E’ diventato un lavoro ben remunerato per qualcuno di loro che si fa chiamare pure maestro della cartapesta ma non si tratta nemmeno del maestro dei nostri coglioni.Ed è pure un non agropolese che solitamente butta fango su Agropoli.

LA TRUFFA

Il carnevale di Agropoli è una truffa perchè viene venduto alla gente e ai media come chissà quale carnevale e invece è una manifestazione ridotta male con carri vergognosi fatti passare per carri importanti,nulla a che fare con il passato sul quale gli stessi autori buttano veleno per screditarli,con le scuole di ballo che fanno “ammuina” e concorrenza davanti ai pupazzi perchè i carristi sono incapaci di fare una coreografia e un’allegoria degna del proprio carro e della propria idea.Fanno venire gente da ogni parte come ci conferma anche un ristoratore locale in special modo la domenica e gli sbattono in faccia una sfilata, rapportandola al calcio, di terza categoria.Per cui il trend agropolese è questo,basta pensare che con il natale hanno fatto la stessa cosa tanto per dirne qualcuna con la casa di babbo natale spacciata per chissà quale innovazione,coinvolgendo anche il re delle sagre della rai tal Genovese,mentre non era altro che un “malazzeno”,per dirla alla cilentana,dove si faceva commercio e business e offrendo alla”povera gente”presa per i fondelli,un prodotto squalificante per la città.Quindi chi andrà ad Agropoli per veder il carnevale deve sapere che trova qualcosa di “arrangiato” e non all’altezza del nome della città.Non a caso l’amministrazione comunale ha poi ripiegato su Dino Bacco per portare brasiliane e attrazioni trash per cercare di salvare il salvabile.Il corpo dei vigili urbani oggi non si presenta all’altezza per gestire la sfilata dei carri.Le idee dei vigili contrastano con la buona riuscita delle manifestazioni perchè non sanno coordinare e gestire le chiusure e forse perchè in eterno conflitto con tutti non ne hanno voglia.Basti pensare come trattano le processioni estive.Il carnevale di Agropoli è una truffa come lo è il natale,come lo è l’estate.Agropoli campa di rendita sul passato e sulle sue straordinarie morfologie paesaggistiche.Purtroppo la città che hanno consegnato i nonni non esiste più.Oggi è tutto interesse,non si fa niente per cercare di gratificare il nome di Agropoli.Il fallimento è questo.Non fallisce il carnevale o il presepe vivente o le processioni,falliscono le gestioni,gli approcci,i sentimenti.L’amministrazione che paga per far fare i carri è una stortura organizzativa,è il degrado del carnevale,è la snaturazione di una delle più belle manifestazioni possibili.Purtroppo il cronista è costretto a raccontare i fatti,e i fatti sono questi.Naturalmente per difendere i loro orticelli e i loro interesse butteranno fango su chi è abituato a dire la verità.E la verità vi smaschera perchè per molti di Agropoli carnevale è tutto l’anno perchè hanno sempre la maschera con la paura di essere smascherati.Sergio Vessicchio