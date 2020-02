Ne abbiamo viste proprio di tutti i colori ma questa è il top.Conosciamo Giorgio Scelza da quando frequentava il Nobel ad Agropoli.Ne abbiamo sempre apprezzato la capacità di aver portato avanti la tv di famiglia VideoCilento-rete 7-Set tv fondata da quel signore che era il padre e in alcuni periodi abbiamo anche collaborato.Abbiamo lavorato da lui ultimamente per 3 anni senza mai ricevere soldi se non qualche piccolissimo rimborso spese e abbiamo considerato quell’emittente una cosa sacra per il ruolo che svolge cosa che confermiamo perchè non sarà mai una cattiveria ricevuta a farci cambiare idea anche nel rispetto dei colleghi che vi lavorano.Abbiamo molte volte ricevuto attacchi soprattutto da un pazzo che gironzola nei suoi studi e sempre per non esasperare gli animi le cose gliele abbiamo dette per telefono. Ora si scopre che con costanza mina alla vita dell’Us Agropoli protestando per delle riprese effettuate allo stadio Guariglia per conto di altri e messe in rete su youtube successivamente senza avere nessun ritorno.A questo punto siamo costretti a dar ragione alla sorella Guendalina la quale ha dovuto fondare un’altra tv per i suoi atteggiamenti.Non vogliamo entrare nei fatti di famiglia ma sono lo specchio di quanto in tanti ci avevano detto e noi mai avevamo voluto credere.Cioè questo Giorgio Scelza si è preso la briga di scrivere in Lega costantemente che si stavano facendo delle riprese non autorizzate. E se poi erano autorizzate gli dobbiamo chiedere i danni? E’ una bassezza di un esagerazione enorme.La procura federale nella persona di Claudio Carrato avvocato,ex arbitro di Vallo della Lucania(persona perbene) ha sentito addirittura Ernesto Rocco in qualità di ufficio stampa,Procopio allenatore e Sergio Leoni segretario.In basso vi pubblichiamo tutti i comunicati.Tutto questo ha comportato l’atteggiamento ostile nei nostri confronti da parte del sindaco Adamo Coppola,ignorante in materia ma pretestuoso per addossarci colpe,manovrato da alcuni consiglieri comunali e ci ha attaccato frontalmente invece di ringraziarci del lavoro svolto rifondendo soldi (30 euro a partita quest’anno).

L’anno scorso regista e cameramen che venivano da Angri prendevano 100 euro per la diretta della partita e 50 euro per l”altoparlante erano pagati dall’Agropoli che ci aveva commissionato,anzi pregato,di dare quel servizio mentre gli sciacalli e gli avvoltoi dicevano che ci pagavano per non farci parlare male dell’Agropoli. Questo ricordando al sindaco Adamo Coppola che lui con i soldi pubblici ha pagato dei colleghi per far riprendere le partite dell’Agropoli e agli stessi colleghi paga per far riprendere consigli comunali e manifestazioni varie.A nostro avviso fa bene a far lavorare i colleghi di Cilento Channel ai quali va il nostro affetto e la nostra stima perchè è giusto che vengano coinvolti e pagati per il servizio che danno ma il sindaco Coppola non venga a fare la morale a noi perchè oltre a non essere all’altezza non è in condizione e lo sa benissimo.Detto questo ci meraviglia il comportamento di Giorgio Scelza e ci fa riflettere molto.

Vorremmo solo sapere cosa gli dice la sua coscienza dopo aver fatto questo atto probabilmente anche legittimo ma scorretto eticamente e cosa gli entra in tasca con l’Agropoli deferito costretto anche a pagare una multa salata.Se voleva colpire noi gli è andata molto male perchè con la ripresa della partita dell’Agropoli ci rifondiamo,ha colpito l’Agropoli,la sua gente che si vede oscurata la propria squadra e ha colpito se stesso perchè con il tempo gli si rivolterà contro .Si era proposto per riprendere gratis la corrida,il comune ha detto no,ha preferito pagare Cilento Channel e non avere il servizio gratis da lui,il tutto dopo aver letto i comunicati della lega.E chissà quante altre volte ancora gli verrà detto no perchè poi quando si tocca l’Agropoli ad Agropoli la gente se lo ricorda.Sergio Vessicchio

I COMUNICATI DELLA LEGA