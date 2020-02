Pressioni ovunque sul sindaco di Agropoli Adamo Coppola per evitare la sfilata dei carri e gli spettacoli previsti in piazza.Il centrodestra compatto aveva chiesto l’annullamento,sui social la gente ha parlato di inopportunità.Adamo Coppola non indietreggia di un centimetro e non risponde nemmeno,va avanti dritto per la propria strada licenziando questo comunicato:”In questo momento, dopo un confronto con con gli organi sanitari competenti, non sono emersi motivi concreti per annullare lo svolgimento del Carnevale.

Oggi per me era molto più facile dire no! Era più facile mollare, scappare da responsabilità, accontentare coloro che hanno una visione più preoccupata!!Io scelgo invece di pensare positivo, di andare avanti, di non chiudere la nostra città, convinto che la paura può fare più danni del Virus…In ogni caso il monitoraggio continua e siamo pronti a intervenire in qualsiasi momento!

CLICCA QUI PER VEDERE LA SFILATA