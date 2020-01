E’ senza dubbio alcuno, l’uomo che poteva rappresentare ciò che il movimento stesso aveva proposto agli italiani, nei programmi politici. La sua espulsione, diviene l’atto conclusivo di una eutanasia che ha iniziato il suo percorso, nell’esatto momento in cui, gli stessi grillini, hanno palesato chiaramente di essere parte integrante di quella casta che loro stessi avevano attaccato duramente.

Hanno gli stessi abiti e come tali, si sono mossi in campo politico, dando prosecuzione consociativa ad un sistema che non tutela di certo gli italiani. Paragone era ed è, l’unico 5 stelle rimasto sulle posizioni di rottura col “sistema” oramai vecchio e decrepito. L’ex senatore quindi, rappresentava l’ultima identità genuina di ciò che è solo un ricordo di un progetto mai decollato. I 5 stelle hanno occupato tutti gli spazi nelle commissioni di ogni genere. Hanno invaso tutto e nulla è cambiato. Con l’uscita del giornalista senatore, i 5 stelle hanno perso quindi, la propria identità. Le prossime elezioni regionali, daranno un chiaro e netto segnale di un fuoco fatuo, che confermerà la discesa definitiva nel dimenticatoio. L’ennesima beffa che tanti italiani non certo si aspettavano. Di paragone, lo ricordiamo, hanno dato fastidio ai vertici, senza dubbio alcuno, le ultime dichiarazioni sul comportamento che gli stessi parlamentari hanno avuto nell’approcciarsi alle problematiche risolutive in politica. Eppure, -dichiarava paragone – avevamo stabilito che mai avremmo governato col PD e quindi col partito di Bibbiano, nel mentre ci troviamo a governare con gli stessi che avevamo disconosciuto come nostri possibili alleati.

La coerenza ideologica del senatore Paragone, non è andata giù ai vertici dei 5 stelle, che nel folto numero di 315 occupanti le poltrone in senato ed alla camera, rappresentano un enorme incasso economico che accapponare la pelle. Moltiplicando in pratica i 315 parlamentari con la somma ipotetica che devono restituire mensilmente, circa 4.000,oo euro, abbiamo la modica cifra di 1.250.000,oo euro che il movimento incassa mensilmente. Moltiplicato per dodici e moltiplicato per i primi due anni la matematica non è una opinione ed i conti sono facili da fare. Come contare con le dita sulla punta del naso. Ma dalla loro hanno l’assurda e futile pretesa di affermare che hanno accantonato 2.000.000,oo per le imprese. Un mese e mezzo solo per questo settore. E il resto dei soldi? In pratica, si può concludere, che questi grillini, altro non rappresentano la nuova schiavitù. Tutti possono essere eletti, certo, pur di restituire i soldi del loro stipendio ed ascoltare in silenzio religioso genuflesso, ciò che i vertici stessi del movimento chiedono ai propri parlamentari. In pratica nessuno di essi può esprimere un proprio giudizio ed una propria proposta. Ma c’è il collegio dei….probiviri….. Ecco perché Paragone ha ufficializzato la morte definitiva di un falso movimento ideologico. La sterilità politica è la massima espressione del partito del comico genovese.Giovanni Coscia