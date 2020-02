Si rinforza il roster della New Basket Agropoli: si è aggregato infatti al gruppo Stanislav Tsonkov. Per la guardia 29enne bulgara, si tratta di un ritorno: ha vestito la maglia dei delfini nel campionato 2018/2019 attestandosi tra i giocatori con maggiore vena realizzativa. Tsonkov torna in terra cilentana dopo una parentesi nella serie A bulgara.

Entusiasta del nuovo innesto coach Franco Lepre: «Per commentare l’arrivo di Tsonkov dobbiamo partire da lontano, era stato il giocatore scelto per primo all’inizio della stagione, intorno al quale costruire il resto della squadra, proprio in virtù delle qualità tecniche, fisiche ma soprattutto caratteriali che aveva dimostrato l’anno scorso. Poi una serie di situazioni lo hanno portato lontano da noi e noi non ce la siamo sentita di frenare la sua crescita professionale. Nel momento in cui si è manifestata la reale intenzione da parte del giocatore di voler tornare ad Agropoli – sottolinea – ci siamo riuniti con la Società e abbiamo ritenuto che, considerando le sue caratteristiche e le nostre problematiche attuali, può essere il giocatore che ci fa cambiare faccia, soprattutto in trasferta, in questo scorcio di campionato e nei playoff. Tsonkov – prosegue – è un giocatore esperto e completo che, grazie alla sua fisicità, può creare vantaggi in mezzo al campo per sé e per gli altri, saremo sicuramente una squadra con caratteristiche diverse sia in attacco che in difesa, con delle soluzioni che fino ad ora non avevamo. Ovviamente – conclude – sono felicissimo e ringrazio la società per questo ulteriore sforzo che ha fatto, a dimostrazione della volontà di essere competitivi e arrivare fino in fondo».

Pensa positivo anche il presidente Natale Passaro: «Dopo l’ultima sconfitta contro Catanzaro è importante ritrovare l’entusiasmo per la squadra e i nostri ragazzi. Con il solito impegno che ci contraddistingue, cercheremo di fare molto meglio a cominciare da oggi: questa è una squadra di giovani, in fase di completamento che con Stanislav Tsonkov può diventare sicuramente più solida; poi è chiaro che dipenderà anche e soprattutto dai risultati. Forza New Basket Agropoli e Forza Agropoli».