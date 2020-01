Grande successo e partecipazione alla festa di inizio anno organizzata dalla Bcc di Aquara per incontrare Soci, Clienti ed Amici in una serata fatta di tanta buona musica ma anche di numeri positivi e che ha registrato oltre 1300 presenze. Illustrati i risultati del 2019 raggiunti dalla nostra Banca al folto pubblico presente nella Sala Giove dell’hotel Ariston di Capaccio Paestum dove si è tenuto l’evento “Buon Anno, Buona Banca”, moderato da Valeria Altobelli che, direttamente dal programma televisivo “Tale Quale Show” condotto da Carlo Conti su Rai1, ha intervistato il direttore generale Antonio Marino, i componenti del Consiglio di Amministrazione, presieduto da Luigi Scorziello, ed il personale delle filiali per il contest di fine anno.

“La Bcc di Aquara, una banca solida che continua a dare numeri positivi registrando una crescita costante e significativa da 42 anni consecutivi”: queste le prime parole del direttore Marino che ha illustrato, nel corso della convention, i risultati, tutti con il segno in positivo, raggiunti nel 2019. A partire dagli impieghi con clienti che registra un aumento del 17,95% rispetto alla fine del 2018, raggiungendo quota 247 milioni con una previsione per l’anno in corso di 290 milioni. In aumento, inoltre, la raccolta diretta che testimonia la fiducia della clientela nella Bcc di Aquara: dai 269 milioni del 2018 ai 297 dell’anno da poco terminato e con una previsione per il 2020 pari a 320 milioni. A questo si aggiunge un + 9,47% di nuovi clienti ed un aumento del numero dei soci che passa da 1497 a 1804 (+ 20,51%). Insomma, tutti numeri positivi ed in crescita costante che mostrano la solidità della Bcc di Aquara grazie ad una prudente gestione. Nel corso della serata, il dg Marino ha ricordato la prossima apertura degli sportelli di Agropoli in Via Salvo D’Acquisto e di Capaccio, nei locali sottostanti la Sede Centrale Amministrativa sulla SS18. Marino ha annunciato inoltre che “al vaglio della Capogruppo la possibile apertura di una sede distaccata a Santa Marina, nel Golfo di Policastro dal momento che abbiamo avuto la richiesta di 500 persone disposte a diventare soci della nostra Bcc”. Non solo numeri ma anche tanta buona musica nel corso della serata Bcc con l’atteso spettacolo della cantante Annalisa Minetti e con l’esibizione della Banda musicale Città di Aquara e della giovane cantautrice aquarese Carmen Morra. Presentato infine al pubblico in sala il gruppo Associazione Giovani della Bcc di Aquara con le tante iniziative in programma per l’anno 2020.