Alberto Pepe e nel riquadro la sua università la Tsinghua University di Shenzhen

Un giovane agropolese Alberto Pepe è uno studente modello di ingegneria a Shenzen in Cina.Si trova nell’inferno;così lo descrive,del coronavirus.Alberto Pepe, 23 anni, agropolese e studente di un percorso di laurea magistrale in tecnologie dell’informazione alla Tsinghua University di Shenzhen, moderna metropoli della Cina sud-orientale, che collega Hong Kong al resto del territorio.

Circa la diffusione del nuovo Coronavirus, il futuro ingegnere ha raccontato come la situazione viene vissuta e gestita dalla comunità cinese. «Vedere il campus e la città quasi deserti – ha dichiarato- è stato sicuramente un impatto forte, surreale. Tuttavia, sono sereno. La realtà vista attraverso gli occhi dei media nel resto del mondo appare sicuramente più brutta e apocalittica. Qui non si avverte il panico, nonostante la città dell’epicentro, Wuhan, sia in tilt».



La prima notizia relativa al nuovo virus è stata appresa da Alberto lo scorso 8 gennaio, quando era ancora in Italia per le vacanze di Natale. I primi casi erano giunti ad Hong Kong ma senza contagi nella parte continentale. «Non ho dato molto peso alla cosa – racconta – anche perché inizialmente le autorità di Wuhan hanno tenuto nascosta la faccenda. Così, come da programmi, 10 giorni fa sono ritornato in Cina. Effettivamente, la situazione è precipitata in pochi giorni con rigide contromisure».

I confini dell’ateneo sono stati chiusi e resi accessibili solo ai pochi autorizzati e le vacanze del Capodanno, previste fino al 12 febbraio, sono state prolungate fino a data da destinarsi. Lo stesso è avvenuto anche negli uffici. «Shenzhen – spiega Alberto- è una città di immigranti lavoratori e studenti e questa misura preventiva ha scongiurato l’arrivo di migliaia di persone, con la possibilità di tenere sotto controllo i casi già segnalati».

Dal 27 gennaio è scattato l’obbligo di indossare le mascherine speciali in pubblico e di uscire solo per casi necessari. Serrati i controlli nei dormitori dell’ateneo con obbligo di firma in entrata e in uscita da parte degli studenti. «Il monitoraggio della temperatura corporea con un termometro a infrarossi – continua Alberto – è una prassi quotidiana, non solo all’università, come la sterilizzazione delle carrozze della metropolitana, nonostante una frequenza quasi fantasmagorica».

A destabilizzare sono le effettive condizioni della situazione e la possibilità di mettere in quarantena altre città e, quindi, il rischio di rimanere bloccati per un tempo indefinito. «Al momento, non penso di tornare a casa – ribadisce lo studente – anche se non siamo del tutto certi che la situazione sia sotto controllo come dichiarato dalle fonti competenti».

I dati ufficiali trasmessi dai media in Italia, come confermato da Alberto, coincidono con quelli diffusi in Cina dove, però, parlare di panico e di una nuova Sars sembra un’iperbole.

«Molti video e immagini diffuse a livello mondiale degli ospedali dell’epicentro qui non sono stati visti perché molti di quei siti sono off-limits», dice il giovane. Alberto si sente al sicuro all’interno del campus: è costante l’aggiornamento ai suoi familiari. «Sapevamo del virus – commenta il fratello, Carmine – prima che Alberto tornasse in Cina dopo le vacanze di Natale. All’epoca, la zona di contagio era circoscritta e lontana. Successivamente, il blocco della regione di Hubei e i serrati controlli anche a Shenzhen ci hanno messo in apprensione. Fortunatamente, con le nuove tecnologie riceviamo da mio fratello notizie minuto per minuto».Cljo Proietti