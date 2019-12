ZUCHTRIGEL MA CI FACCIA IL PIACERE!!!

Per me QUESTO è uno “spettacolo mortificante e triste” e per me è stata “doppiamente” infranta la “sacralità” del luogo innanzitutto organizzando aperitivi e pizze come in qualsiasi “bistrot” comodamente seduti con le spalle al Tempio di Nettuno, SACRO PER ME PESTANA DOC, dando l’impressione di “fregarsene altamente” di ciò che si aveva alle spalle come davanti ad una fioriera qualsiasi.

E mi sorprendo dello spazio che una testata giornalistica nazionale ha dato ad un PADRE come TANTI di esprimere una propria opinione su di una recita scolastica di bambini. E allora da oggi in poi qualsiasi genitore può pretendere di esprimere qualsiasi contrarietà attraverso la stessa testata. Perché in fin dei conti non ho ben capito se la critica espressa proveniva dall’alto della cultura artistica o dall’alto della cultura musicale … era un’intervista, un editoriale o cosa? No, perchè “noi genitori comuni mortali” di solito ci “accapigliamo” nei consigli di istituto o “face to face” con presidi ed insegnanti non sognandoci proprio di scrivere al giornale … manco al giornaletto di classe! Tutto al più ci “sfoghiamo” su Facebook, noi che NON lo disdegniamo, SE proprio vogliamo far conoscere il nostro parere a tutto il mondo.

P.S. “l’autocoscienza viene minata in questa maniera …” questo quanto si legge nel testo … Eh NO! Ad essere minata è la sensibilità di questi bambini e delle loro insegnanti che hanno speso tempo e fatica per “ANCHE” FAR FINTA DI CANTARE …

P.S. 2 La coscienza è già di per sè “auto” in quanto è propria di ognuno di noi.

P.S. 3 Si vota con la matita facendo una X non cantando il ritornello dell’Aida!

P.S. 4 Visto che nei ritagli di tempo “strimpella” (senza offesa è per adeguare il linguaggio ai bambini!) il pianoforte la prossima volta invece di fare il critico di arte, musica e psicologia di voto democratico, faccia una cosa più “terra terra” : si proponga di aiutare le insegnanti a preparare la recita di fine anno, e, visto lo stipendio, fitti anche un pianoforte che suonerà Lei insieme ai bambini così non avremo suoni “registrati” o crisi di identità democratiche!

P.S. 5 Vivaldi NON ha scritto nessun canto natalizio altrimenti i bambini di infanzia e primarie sarebbero stati ben felici di rendergli onore!

P.S. 6 Ci lasci nella nostra ignoranza a cantare, stonati e non ricordando manco tutte le parole, “Jingle Bells Rock” … mette allegria più della “Sonata al Chiaro di Luna di Beethoven”!P.S. 7 La preside è stata una signora nella risposta … la mia sarebbe stata: E STI CAZZI!Marianna Matrone