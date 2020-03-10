4GMOBILEME ED FP SITE IN AGROPOLI E CAPACCIO PAESTUM/ARRIVO IL PROVVEDIMENTO DI AUTOSPENSIONE
CARISSIMI CONCITTADINI, ALLA LUCE DEGLI AVVENIMENTI CHE STANNO IMPATTANDO LA SALUTE PUBBLICA PRESA COSCIENZA DEL DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI “ IO RESTO A CASA”,LE ATTIVITA’ COMMERCIALI 4GMOBILEME ED FP SITE IN AGROPOLI E CAPACCIO PAESTUM
DA SEMPRE AL SERVIZIO DEI CITTADINI, CON PIENO SPIRITO COLLABORATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA IN MATERIA SANITARIA, AL FINE DI TUTELARE L’INCOLUMITA’ PROPRIA E DEI CITTADINI STESSI, CON GRANDE SPIRITO DI SACRIFICIO E SENSO DI RESPONSABILITA’ RITIENE DI DOVER CHIUDERE TEMPORANEAMENTE LE SUDDETTE ATTIVITA’ AL PUBBLICO, NON POTENDO RISPETTARE LE NORME DI DISTANZA E SICUREZZA TRA GLI INDIVIDUI.
CERTI DEL VOSTRO SUPPORTO CI FACCIAMO PROMOTORI DI UN MESSAGGIO SOCIALE DI PROFONDO SENSO CIVICO.
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