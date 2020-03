Ne avevamo parlato già un mese fa(clicca qua) ma ora è una lunga scia di consensi e di utilizzo in speciale modo tra i giovani più lesti a cogliere i suggerimenti tecnologici.La cosa sta prendendo piede in questi giorni di quarantena nazionale proprio perchè evidenzia i punti più belli della nostra penisola e con un viaggio virtuale ci fa trovare davanti ai monumenti e ai luoghi più gettonati dal turismo internazionale.Nella zona di riferimento di Marco Del Sorbo e cioè il Cilento sono i templi più gettonati per il selfie virtuale.Di cosa si tratta ce lo spiega lo stesso autore.Un ragazzo bello,elegante,raffinato,simpatico con un’arte innata “la comunicazione”, basta guardare le migliaia di follower che ha su instagram,il modo con il quale si pone e quello sguardo profondo che esce dai suoi occhi.E’ troppo bello questo ragazzotto per essere esaltato solo per la sua invenzione,questo filtro,nel grande momento della comunicazione di massa merita di essere elevato a immagine di una terra bellissima come il Cilento, lui di Acciaroli quella lingua di mare rimbalzata sulla cronaca mondiale per l’assassinio del sindaco Vassallo.Si Marco è di Acciaroli ed abita non molto lontano da quel luogo.

Marco parlaci un po del tuo progetto.

“Sono studente e social media manager a tempo pieno. Da diversi anni ormai lavoro attivamente per realizzare i miei progetti e cercando di contribuire alla crescita del nostro paese. Il principale scopo del mio lavoro è quello di rendere le aziende consapevoli dell’importanza di fasi conoscere non solo sul territorio locale quanto sul mercato nazionale ed internazionale, attraverso una fattiva e concreta presenza sul web, uno strumento che oggi ha ridotto qualsiasi distanza e barriera. Ogni giorno dedico gran parte del mio tempo ad approfondire, con tanto studio, la comprensione dei fenomeni sociali, economici e politici che caratterizzano lo scenario globale attuale. Ma soprattutto, la mia attenzione è sempre devota alla nostra amata italia. Per questo motivo ho deciso di reinterpretare completamente l’ottica di utilizzo dei social, tanto criticati oggi, e attraverso un lungo studio del mondo del web, sono arrivato ad una conclusione che, per quanto possa sembrare utopica, spero possa essere realizzabile: Permettere al mondo intero di realizzare contenuti social con i monumenti e le bellezze paesaggistiche italiane sullo sfondo tramite la diffusione dei cosiddetti nuovi “filtri” . Il filtro da me creato è già stato approvato dal team FB/instagram.

Progetto: Condividere le bellezze del patrimonio culturale e artistico italiano annullandone tempo e spazio ma incentivandone le potenzialità attraverso le piattaforme social. È questa l’ambizione del mio progetto : adeguarsi ai cambiamenti ed evolversi, prendendo quanto di buono e produttivo c’è in un mutamento. Conservo la visceralitá di una terra fertile, bellissima, selvaggiamente forte e dalle antiche e mitiche tradizioni. Il Cilento, nelle cui acque navigò Odisseo e nel cui ventre fu gettato il seme della longevità. Proprio dal passato e dalla bellezza, ho realizzato il progetto, combinandolo con un presente troppo freddo e distratto. Partire dalla nostra Italia e poi toccare tutto il mondo per rilanciare e comunicare i nostri tesori, questo l’obiettivo principale. Con il mio lavoro ho dato un’anima alla mia idea, facendo dei social una opportunità sana e inequivocabile per tutti e da lanciare nel futuro. Tuttavia, visto il momento storico nel quale ci troviamo, è subentrato un altro stimolo che spero possa aiutare l’Italia a rialzarsi per ricordare al mondo intero la sua impareggiabile bellezza e biodiversità per rimanere uniti a distanza. Viaggiare sicuri è possibile, anche stando fermi. Anche da casa. I veri viaggiatori, del resto, hanno un eterno andare, ricorda Baudelaire. Occorre solo essere pronti, predisposti ai cambiamenti.”

Marco Del Sorbo ha lanciato un progetto di facile comprensione per i frequentatori dei social,e non si ferma,le sue intuizioni sono sempre costanti e precise e in questi giorni ne sta preparando già altri e con una devozione inimmaginabile. Marco Del Sorbo è uno che ti sfugge dalle mani e poi si fa ritrovare,ti tenta e ti seduce e poi ti inietta quel siero di positività che è il succo del suo essere.Che bello che è Marco Del Sorbo nella sua interezza di proposta,di personaggio.Marco è personaggio,lo vuole essere,sa di esserlo.Il filtro è solo un aspetto di un giovane che con tutto il rispetto non sembra un cilentano ma che ci aiuta a capire che il Cilento è cambiato,si è cambiato e noi più longevi facciamo fatica a capirlo.Marco Docet.Sergio Vessicchio