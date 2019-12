UNA ASSOCIAZIONE PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA

Da un’idea del prof Del Vecchio(foto) e del dirigente AsL A. Trimarco

Battipaglia: “Migliorare la qualità della vita nella propria città, è per me una missione”. E’ questa la dichiarazione del prof Luigi del Vecchio che, coadiuvato dal dirigente ASL Antonio Trimarco, ha dato vita ad un 0sservatorio oncologico permanente, al fine di contribuire al miglioramento della qualità della vita sul nostro territorio. E’ stato dunque istituito questo organismo che, secondo le affermazioni del prof Del Vecchio, colma un vuoto nella società anche alla luce dei continui bisogni delle persone, in considerazione dell’aumento vertiginoso delle Neoplasie, che corro l’obbligo di rimboccarsi le maniche e dare maggiore attenzione al suddetto fenomeno. “un importante progetto per la città di Battipaglia, -ha proseguito il prof-, avvalendosi di un team di esperti nei vari settori, a partire da quello psicologico,, sociologico, assistenti sociali, ma in primis quello medico, supportato dal CSMG, cooperativa medici sociali generici, con l’ausilio del Dott Carlo Crudele in virtù della preziosa opera di studi effettuata proprio sulle neoplasie legate al territorio di Battipaglia e dintorni. Hanno aderito a questa iniziativa di Del Vecchio e Trimarco, una dozzina di associazioni, quali la Esperanto, Il Quartiere, ADI, Civites e Civitas, Terra Madre, Comitato Civico Ambientale, Comunità storia e futuro, Gente del mondo in Italia, Amici dell’ambiente, Associazione donne del Mondo, ANDOS (Bellizzi) e Sospasitalia. In un primo incontro svoltosi martedì 24 dicembre, ha tenuto banco con la sua alta professionalità, il Dott Prof FRANCESCO LA ROCCA, primario della divisione di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Battipaglia, che ha illustrato le innumerevoli problematiche del tumore del Colon e del Retto, illustrando lo screening per tale patologia. Dal 1 Gennaio 2020 lo screening sarà del tutto gratuito, nel mentre si profilano visite e controlli per oltre 22.000 persone, tutte del territorio. Uomini e donne comprese in età tra i 50 ed i 75 anni potranno dunque usufruire di detto controllo, per monitorare il proprio stato di salute. L’osservatorio oncologico, ammonisce i cittadini tutti, al fine di un monitoraggio minuzioso sulle acque, terre, aria presenti, come ovvio, sul nostro territorio, ma leggermente alterate nella loro composizione in seguito al presunto rischio ambientale. La missione è partita – chiude il prof Del Vecchio ed il Dirigente AsL Antonio Trimarco – fornendo alla popolazione ed agli interessati, la ubicazione dell’osservatorio Oncologico che è possibile contattare tutti i giorni presso la sede di via Olevano 154, oppure al n 3395921575. Una finestra in più sulla salute di ognuno di noi.Giovanni Coscia