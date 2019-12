CAPACCIO PAESTUM,ZUCHTRIEGEL SOLO ARIA FRITTA

Sentiamo subito gli adorantes…. “quest’uomo ha fatto tanto per Paestum”…… “ha espresso solo una sua opinione”…… “apprezzo molto la critica costruttiva del direttore”…. etc.. Il direttore per Paestum non ha fatto assolutamente niente! La zona archeologica già c’era! Ha fatto solo il PR (organizzatore di feste in una location da sogno) appagando i suoi desideri con i poteri conferitegli da Franceschini. Pizze, aperitivi esattamente come si può fare su qualsiasi spiaggia sono stati serviti di fronte al tempio di Nettuno. Abbiamo assistito addirittura alla raccolta e molitura delle olive all’interno della zona archeologica (tutto quanto fa spettacolo). Nel museo promozioni di vini (oramai è una fiera) meglio farlo fare a Guido porterebbe più gente di lui e perlomeno è simpatico.

Concerti classici è tutt’altro che classici, la facciata del tempio di Nettuno trasformata in schermo per proiezioni che lasciano il tempo che trovano. Fa il direttore in una zona della valenza di Paestum atteggiandosi a uomo di cultura esattamente come un disk jockey. Adorantes svegliatevi, non da niente a nessuno, vi usa e vi butta via come carta straccia. Egocentrico e arrogante ha definito tutti i pestani delinquenti e ora vuole andare al di là delle sue competenze ma non ha capito che non la spunta. A proposito di onestà, vogliamo parlarne? Vogliamo chiedere a intellettuali veri cone M. Paola (nome di fantasia) o altri ancora cosa pensano di lui? Il resto è aria fritta.Sergio Vessicchio