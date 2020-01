Il direttore Gabriel Zuchtriegel finito nell’occhio del ciclone degli operatori locali per il degrado in cui versa l’area del templi

Il merito della crescita turistica di Paestum, non solo dell’area archeologica, va ascritto al grande lavoro che fanno sovrintendenza,operatori turistici,strutture alberghiere e cittadini.Il 4% in più di crescita del parco archeologico,tutto sommato, è minore rispetto alle previsioni,si aspettava un incremento almeno del 10% cosa avvenuta nel settore turistico ricettivo la cui crescita sale vertiginosamente rispetto agli altri anni per gli investimenti degli operatori e per la predisposizione della città a fare turismo. Il brad Paestum si propone da solo,è un marchio strepitoso.Gli annunci propagandisti di Gabriel Zuchtriegel,il direttore,sono solo volersi prendere i meriti che non ha.Anzi le copiose critiche che gli vengono rivolte per la gestione dell’area archeologica,soprattutto da parte dei turisti,lo dovrebbero far pensare.

A Capaccio Pestum,si sa,il direttore non gode di grande stima per il suo operato.La lettura che fa la stampa non si tratta di quella veritiera basta fare un giro di opinioni fra la gente locale.Ma all’esterno sembra che l’arrivo del direttore teutonico abbia fatto chissà quale cambiamento.Molte le criticità sul tappeto a partire dall’ex Cirio,doveva essere una suo cavallo di battagliagli si è rivltato contro come un boomerang perchè rappresenta il simbolo del suo scadente operato per il parco archeologico.Ci rendiamo conto di andare contro corrente rispetto alla stampa nazionale ma noi come sempre siamo abituati a dire quello che pensiamo e vediamo e non temiamo smentite.E potremmo vestirci di conformismo sostenendo che va tutto bene madama la marchesa,ma saremmo non conformi al nostro modo di agire.Va detto invece che la critica diretta contro il direttore ,quella che viene dalla base,dai turisti,dai visitatori,è molto feroce nei confronti della gestione del parco archeologico.I pseudo intellettuali ne decantano le lodi,i visitatori e i turisti scrivono nelle recensioni che non si possono fare feste festini quasi sagre nei templi,non si possono fare aperitivi e giri di pizze,non si possono aprire i templi per scampagnate varie così come le definiscono i visitatori.Gli operatori turistici sono tutti indispettiti per questo non per la concorrenza ma perchè i turisti che vanno nelle loro strutture lamentano una situazione di degrado nell’area dei templi.Ci sarebbe poi ancora da far evidenziare l’operato della asl molto scrupolosa quanto c’è da controllare le strutture private e forse assente quando si tratta di vedere cosa succede nel pubblico e nella fattispecie nell’area archeologica.Vantarsi per un miglioramento del 4% e non tener presente le negligenze amministrative e gestionali da risolvere è propaganda e a Paestum la propaganda non serve perchè Paestum è la più grande.Quindi è propaganda per se stessi.Ma bisogna dirlo a chi non sa i fatti.Sergio Vessicchio