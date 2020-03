Per l’emergenza coronavirus il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri ha decretato la sospensione della riscossione dei tributi locali e degli atti impositivi della Soget per quasi tre mesi, ovvero fino al prossimo mese di giugno.

QUESTO IL COMMENTO DEL PRIMO CITTADINO CAPACCESE

“È di ieri una mia nota inviata alla Soget, società esterna addetta alla riscossione dei tributi dell’ente, con la quale ho sospeso ogni procedura esecutiva di recupero. Il recupero, anche coattivo, dei residui attivi della nostra città, che ammonta ad oltre 40milioni di euro, è una questione annosa che va avanti da anni e non credo che sia questo il momento per accelerare o attivare procedure di recupero, viste tutte le difficoltà legate al Covid-19. Inoltre, ho sospeso le rateizzazioni dei tributi comunali, anche quelli correnti, per dare una boccata di ossigeno tangibile a famiglie ed imprese almeno fino ad inizio giugno. Ovviamente si tratta di posticipare tasse che andranno comunque pagate, in quanto anche il Comune ha bisogno di risorse per andare avanti, per pagare personale, forniture ed assicurare servizi adeguati: pertanto, una tregua tributaria non significa azzerare ed annullare le procedure, non significa abbandonare il senso civico del pagamento delle imposte locali, un problema trascurato sul quale qualcuno, diciamo, si è rilassato e ci ha pure marciato nella nostra città”.

“Le tasse andranno comunque pagate soprattutto per rispetto di chi lo ha già fatto, senza eccezioni – conclude Alfieri – per il momento, però, non ci saranno azioni atte a peggiorare una situazione già di per sé gravissima. Mi sento dunque di tranquillizzare le attività, anche quelle del settore alberghiero, che non ci saranno azioni coattive da parte dell’ente locale che incideranno nel prossimo futuro. D’altra parte, nei mesi scorsi, abbiamo posto in essere strumenti di rateizzazione che arrivano sino a 10 anni, quindi credo che l’ente locale si sia già posto con grande attenzione, comprensione e collaborazione nei confronti dei contribuenti morosi”.