Domenica 16 febbraio 2020 è gran festa a Castellabate.In occasione della festa di San Costabile,co-patrono della Diocesi proprio insieme a San Pantalone, il 17 febbraio.San Pantaleo arriva a Santa Maria domenica sera accolto dalle statue proprio di San Costabile e di Santa Maria a Mare e arriveranno in processione a piazza Lucia dove ci sarà l’accoglienza del sindaco prima di salire su a Castellabate dove il giorno dopo appunto ci sarà la grande processione con le due Statue.Sono attesi tantissimi fedeli per gli eventi e anche da Vallo della Lucania si muoveranno per assistere ad un momento religioso più unico che raro in preparazione triennale al 40 anniversario della proclamazione di San Costabile a copatrono della Diocesi di Vallo della Lucania.Nel 2014, il 27 luglio giorno di San Pantaleo, la statua di San Costabile Gentilcore fondatore della città di Castellabate uno dei pochi santi di origine Cilentana,per la prima volta andò a Vallo della Lucania per partecipare a tutta la Processione.Il 19 febbraio invece,dopo il ritorno di San Pantaleo a Vallo della Lucania,San Costabile sarà portato a Perdifumo terra che respira una forte tradizione benedettina.

NOTIZIE DI SAN COSTABILE DA WILKIPEDIA

Secondo la tradizione era lucano e nacque da umile famiglia a Tresino, frazione di Castellabate, nel Cilento probabilmente tra il 1069 ed il 1070. Ancora adolescente entrò nel monastero benedettino della SS. Trinità di Cava e la sua educazione e formazione spirituale fu affidata a san Leone. Dal gennaio del 1119 con il titolo di Abbas constitutus affiancò, nella guida dell’abbazia di Cava, san Pietro Pappacarbone che, nell’ottobre del 1122, gli consegnò il pastorale nominandolo suo successore.Busto di San Costabile in Castellabate

Il governo abbaziale fu breve per Costabile che non poté fare molte cose. Ma con l’autorizzazione del duca Guglielmo, il 10 ottobre 1123 diede inizio nel Cilento alla costruzione del castello dell’Angelo detto Castrum Abatis poi Castellabate per la difesa delle popolazioni locali dalle incursioni dei saraceni africani che, nel 1113, avevano devastato e depredato il territorio cilentano. Dopo la sua morte, i lavori di fortificazione furono continuati dal suo successore, il beato benedettino Simeone.

Costabile durante il suo breve periodo abbaziale, di carattere mite ed umile, preferì guidare i suoi monaci con l’esempio e la dolcezza, tanto che gli fu attribuito l’affettuoso titolo di operimentum fratruum e quando morì, era già oggetto di culto popolare sulla base dei miracoli che gli furono attribuiti.

Nonostante ciò il suo successore, l’abate Simeone, non fece seppellire in chiesa il corpo di Costabile, dando credito ad alcune dicerie sul santo abate, secondo cui egli prima di morire non aveva comunicato ai confratelli il luogo dove aveva nascosto una somma considerevole accumulata con la carità.

Successivamente la salma di Costabile fu traslata dinanzi alla grotta di Sant’Alferio, quando all’abate Simeone fu riferita l’avventura del monaco Giovanni, nocchiere della nave del monastero, in pericolo di affondare nel canale di Sicilia. Spossato dalla stanchezza, il monaco Giovanni si era addormentato quanto gli comparve in sogno Costabile che avvisandolo dell’imminente pericolo gli disse “Ego navem eripio et monasterium meum custodire non cesso”.[1] Nel 1648 il sepolcro di san Costabile fu arretrato dall’originaria posizione per collocarlo al di sotto dell’altare del SS. Sacramento, dove riposa tuttora.