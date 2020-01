Da destra e da sinistra, in Italia ed in Europa, vengono sollevati dibattiti sul testo definitivo della costituzione che si è data l’Europa. Gli oggetti di tali dibattiti attengono a questioni di secondo piano, se raffrontate con il vero problema, nascosto nelle norme costituzionali, sul quale è calata la cappa dell’omertà. Sia i governanti, camerieri dei banchieri, sia gli operatori dell’informazione, sempre più “dopata” delle grandi testate televisive e giornalistiche, sono diventati i complici mercenari “del potere bancario”, che per il mezzo della costituzione, realizza il disegno di legalizzare un sistema assolutista soprannazionale, che annulla e rende inefficaci i poteri sovrani dei popoli europei. E’ un potere assoluto che non appartiene ad un Re ne tanto meno ad una Casta individualmente personificata, contro cui i popoli oppressi potrebbero sollevarsi. Appartiene invece , ad una entità virtuale soprannazionale, espressione dell’azione continua e penetrante di non più tante occulte oligarchie finanziarie che, lentamente, ma progressivamente, hanno espropriato i popoli europei non solo dei loro poteri sovrani, ma soprattutto del loro diritto ad esistere, a cominciare dalla retrodatata istituzione dell’Euro. E l’Italia? La nostra penisola, quella post-fascista, è stata definita come quel pezzo di terra, magari visto dal satellite, come un paese in ripresa, dopo le sciagure(almeno vogliono far credere) del periodo del Duce e dopo che Gramsci, Togliatti, Nenni, Longo, Craxi, tanto per citarne qualcuno, avevano affermato che l’Italia sorgeva da quelle ceneri. Affermazioni ripetute ogni qualvolta, come accade oggi, si presenta una probabile o possibile crisi di governo.

Ricordiamo che in Italia si vota almeno due volte in una legislatura, che dovrebbe durare 5 anni. I nostri governanti e chiamiamoli pure politici, quindi, altro non sono che i “maggiordomi dell’economia parassitaria”, risultato di una equazione, che trova sempre il suo solito trasformismo o rigurgito riparatore, tra rimpasti ed iscritti al gruppo misto. Mah!. Tanto per citare Totò, “E’ la somma che fa il totale”. In pratica, i padroni (sionisti) ordinano e loro eseguono. Ed allora dov’è lo STATO SOCIALE? Nel tempo del tramonto della FORMA-STATO, sia nella micro-espressione nazionale, sia in quella macro-imperialista, si rende necessario studiare modelli alternativi che consentano di poter ripartire per riaffermare forme “altre” di Stato. L’azienda Stato, lungi dal costituire un’affermazione suggestiva, è a ben vedere una realtà consacrata. Una azienda che opera nella logica “dell’Utile” per di più in termini di sudditanza assoluta nei confronti del Mondialismo. Per questo la Globalizzazione è la morte definitiva dei popoli. Il liberismo, quindi, poggia le sue fondamenta sull’individualismo. Infrange così, in tal modo, tutti i legami sociali che vanno al di là dell’individuo. La società liberale non è altro che il luogo degli scambi utilitari ai quali partecipano individui e gruppi, mossi dall’esclusivo desiderio di “massimizzare” il proprio interesse: ogni cosa vale quello che vale il suo valore di scambio, misurato dal prezzo. Ed il Liberismo quindi, piomba e miete vittime. Bisogna quindi, indicare nella comunità di Popolo, l’idea-forza per una lotta di una sorta di liberazione dall’occupazione mondialista. La comunità come organismo vivente naturale, come espressione di volontà organica che rinviene la sua forma “nel radicamento”. Sono i popoli, in quanto espressione delle esigenze comunitarie, i proprietari delle risorse economiche e dei mezzi di produzione.

La banca e la grande Impresa sono “Funzioni di Servizio” della comunità ai cui cittadini spetta la proprietà della moneta. I popoli che vanno difesi, sono quelli che consumano merci e non sono difesi dai nostri governanti o politici che si voglia. Il popolo deve difendere la sua stessa comunità, dall’oppressore economico e dai garantisti della globalizzazione. Altro che Sardine e grillini. Un Vaffa day per entrambi.Giovanni Coscia