Pagine di giornali, fiumi di parole, tavole rotonde nei talk show televisivi tutti incentrati a discutere sul problema annoso del CORONAVIRUS, che ha scosso le anime di tutti noi, ma ci ha posto innanzi al dramma della vita e di quella solidarietà che nei fatti concreti e reali, è venuta a mancare. C’è da chiedersi, e non credo sia solo chi firma l’articolo a porsi il quesito: dove sono e cosa hanno fatto le associazioni ed in primis quella Unione Europea che di contro, considerate le parole della Lagarde, presidente BCE e della Von Der Leyen, presidente della Commissione europea, hanno stroncato di netto le velleità economiche e politiche della nostra povera Italia. Ma tornando alla decantata solidarietà, c’è da chiedersi dove sia andata a finire quella tanto acclamata umanità tra politici e popoli conviventi nello stesso stato europeo.

E il ruolo della chiesa? Del tutto assente. Se solo si considerasse che lo stato vaticano ha decine di conventi dismessi in ogni parte d’Italia; che ci costa oltre 12 miliardi di euro all’anno; che avrebbe potuto concedere in prestito i suoi immobili dismessi per allestire momentanee aree di soccorso, avremmo forse in parte risolto i problemi di tanti ospedali e tanti medici ed infermieri che combattono in prima linea mettendo a rischio le proprie vite. Ma stiamo osservando sua eccellenza il Papa, a fare shopping in via del corso a Roma. Tra un paio di occhiali Ray ban ed altro, accompagnato dalla scorta a debita distanza, è ben lungi dal concedere un obolo, considerata la immensa ricchezza della chiesa, E dove è la solidarietà che tanto acclamano in Vaticano? La pretendono soltanto? Già, nei fatti concreti il problema consiste nel non poter celebrare messe tanto da creare il mancato incasso di eventuali “offerte” ai poveri della stessa chiesa. Ed inoltre i cardinali, quella casta che non può ottemperare a qualche piccolo dovere morale, in quanto rinchiusi dal decreto nei loro appartamenti da 700 mq, rimanendo ben distanti da quanto sta accadendo nel mondo.

E sempre di solidarietà, vorremmo chiedere alle Sardine politiche, cosa hanno fatto in questo preciso momento. E l’associazione dei Partigiani? L’ANPI per intenderci. E i centri sociali? E le ONG? E SOROS? Macché, scomparsi nel nulla. Tutti. Abbandonati da tutti. Caro Macron, Cara Merkel, noi siamo italiani e siamo la culla della cultura nel mondo. La nostra storia, riempie i musei. La nostra letteratura è cultura per il mondo intero. Ci auguriamo ora, considerato quanto sta accadendo, che l’Italia politica e non, si desti definitivamente da questa sciagurata posizione attuata nei nostri confronti. L’Europa ed il mondo, ci ha isolati. Un grazie a Trump e perché no al signor Boris Jhonson ed alla percentuale di gregge da raggiungere, al fine di mettere in pericolo milioni cittadini inglesi. Ecco la vostra storia e la vostra cultura. Noi siamo la Magna Grecia; Abbiamo dato al mondo Giotto, Michelangelo, Colombo, Bernini, Brunelleschi, Cesare, Dante, Manzoni, Galilei, Raffaello, e perché no, anche Pavarotti e il grande Don Backy, ma soprattutto Roma caput Mundi. Potremmo continuare a parlare di noi e della nostra Italia, ma è meglio fermarsi qui. Sarebbe come mettervi al cospetto della vostra inutilità. Sapremo cavarcela da soli. Abbiamo le forze ma soprattutto le capacità e le qualità per farlo, considerando che noi siamo e resteremo sempre Italiani. Per questo, vi chiedo di non venire più nei nostri luoghi turistici e storici. Sarebbe per noi una grave offesa. Ma il virus non ha confini ne frontiere. E aggiungo…purtroppo. Tocca anche a voi combattere col nemico invisibile. I nostri medici, i nostri infermieri combattono in prima linea a costo della propria vita. Ecco chi siamo noi. Per questo sappiamo che l’Italia non ha bisogno dell’Europa e degli europeisti. Che lo comprendano i nostri politici. Ringraziamo invece Berlusconi, Agnelli, Lavazza, Barilla, Ruffini, Armani e tanti altri, i quali hanno elargito ingenti somme di danaro. Ecco chi sono gli italiani. Il vostro comportamento ha dimostrato il vostro reale valore, la vostra reale solidarietà e la vostra anima che è meno di zero. Non abbiamo bisogno di voi. VINCEREMO da soli e basta.