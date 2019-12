PALINURO,IL NATALE ALLA SIRENELLA SI FESTEGGIA IL 26 DICEMBRE,VEDIAMO COME

Cilento: Nasce #Tokame la nuova realtà delle public relation made in Cilento.

Giovedì 26 Dicembre si presenteranno al popolo della movida a La Sirenella di Palinuro con il #FluoParty , ingresso libero e gadget fluo per tutti.

Metti un gruppo di ragazzi da ogni parte del Cilento con la voglia di divertirsi e far divertire , uniti da uno spirito di aggregazione senza precedenti, ecco come e’ nato #Tokame public relation for night life.

Un’idea voluta fortemente da Marco Sansiviero noto imprenditore turistico , ed abbracciata e realizzata da Emanuele Esposito giovane frequentatore della nightlife e già fondatore in passato di gruppi di pubbliche relazioni di successo , Frenky Murante noto dj ,con la collaborazione del project manager Gerri Guerrieri già ideatore in passato di eventi di spicco del Cilento.

…”Abbiamo tutti i numeri per diventare una bella realtà ” aggiunge Marco Sansiviero ”finalmente nel Cilento siamo riusciti a far nascere un gruppo di ragazzi coesi , attivi, in pochi giorni si sono allargati a macchia d’olio ed e’ una bella soddisfazione” conclude Sansiviero

“Abbiamo iniziato poche settimane fa ed eravamo in 5 , in pochi giorni grazie ad un tam tam sui social , siamo diventati in un attimo 30 , tutti dai 25 ai 40 anni , dichiara Emanuele Esposito , sparsi da ogni parte del Cilento, Nicola di San Giovanni a Piro che e’ anche nostro dj ufficiale , Elena di Marina di Camerota, Sofia di Pisciotta , Camen di Sapri , questi solo alcuni dei ragazzi che collaborano al progetto #Tokame , tutti uniti da un unico obiettivo divertirci e far divertire.

Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ci riserva La Sirenella per queste feste Natalizie :

Venerdì 20 secondo appuntamento con il format Cilento Latino evento dedicato ai balli caraibici con la presenza di numerose scuole e maestri del Cilento ingresso libero consumazione obbligatoria.

Sabato 21 va in scena il trap/reggaeton Made in Naples con il concerto live di Eric Gacha organizzato della LeoLex event ingresso in prevendita 3€.

Giovedì 26 Dicembre invece tutto pronto quindi per il primo evento ufficiale #Tokame a La Sirenella di Palinuro: Fluo party 3.0 una strepitosa “one night” a tema che stavolta promette di stupire con un progetto più di tendenza e un format rivisitato. Un colourful rigorosamente Fluo in qualsiasi espressione possibile fra allestimenti, accessori, gadget per tutti ed effetti speciali in un’atmosfera magica lasciando a tutti libero sfogo alla fantasia. L’ingresso e’ libero senza obbligo della consumazione tutta la notte , la direzione si riserva il diritto di ingresso.

Per restare in contatto con La Sirenella di Palinuro e per ogni tipo di informazioni, potete chiamare il numero 09741926531 oppure visitate la pagina Facebook a questo link https://it-it.facebook.com/LaSirenellaPalinuro/