«L’entità delle bellezze del Cilento è troppo grande per non meritarsi un posto nell’Olimpo dei social». Parola di Marco Del Sorbo, 23 anni, studente di economia e management all’università di Salerno, influencer prima e social media manager oggi per importanti aziende e enti istituzionali del territorio.

Marco, siamo davvero tutti influencer di qualcuno oggi?

“Certo, ma non solo oggi. I “leader molecolari” sono antichi quanto l’uomo. Lo sono stati i filosofi e i giuristi nell’antichità. Lo è stato Cristo nella storia del cristianesimo. A cambiare sono stati soltanto i canali della comunicazione.”



Quando hai avuto il tuo primo contatto importante?

“7 anni fa e sono stato tra i primi nel Cilento a crederci davvero.”



I tuoi studi ti sono utili?

“Utilissimi. Hanno affinato la mia visione tecnica ed economica del mondo social che non va assolutamente scisso da quello reale perché concreta opportunità lavorativa.”



Quando è avvenuto il passaggio da influencer a social media manager?

“4 anni fa. Quando ho deciso di investire non solo sulla mia immagine ma anche su quella delle realtà del nostro territorio per farle crescere attraverso la mia esperienza certificata di comunicatore online.”



Quanto lavora un SMM?

“7 giorni su 7. 24H”



“Quando un contenuto si può dire di qualità?

Il content marketing deve essere pratico. Se lo è, intrattiene, ispira, educa e convince.”



E la strategy?

“È il nostro modus operandi a lungo termine. Sempre corretto in base alle notizie virali e ai periodi dell’anno e pianificato su un calendario per la pubblicazione dei contenuti foto/video creati per il cliente e accompagnato da campagne marketing atte a generare leads.”



Qual è la parte più difficile del tuo lavoro?

“L’analisi dei dati relativi agli incrementi indiretti che non riguardano il numero dei likes e dei followers ma la crescita del fatturato aziendale in riferimento alla comunicazione 2.0.”



E le tue analisi come sono?

“Sempre in attivo, per foruna.”



Il tuo SMM di riferimento?

“Il carissimo Roberto Buzzatti, il SMM di Billionaire Lifestyle, per la professionalità e l’originalità efficienti.”



Quali aziende del territorio hanno puntato su di te?

“Ho iniziato con importanti imprenditori del fashion e del food. Ma lo spettro di azione si è notevolmente ampliato. La comunicazione 2.0 interessa ogni settore, anche la politica e le pubbliche istituzioni. Di recente, il Parco del Cilento si è affidato a me per un progetto innovativo rivolto a tutte le tipologie di pubblico e ne sono molto orgoglioso.” Cljo Proietti

Continue Reading