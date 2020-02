Puntuale, come le tasse, è arrivato il Festival di Sanremo. Un tempo Festival della canzone Italiana, giunto alla sua 70^ edizione, è divenuto nei fatti, il festival del politicamente corretto. Il gran galà dei radical chic; la festa dei senza patria, degli sradicati e l’occasione ghiotta, mediatica, se non addirittura un modello culturale ed antropologico da imporre a tutti i cittadini.

E’ il festival del regime liberista, nonostante fosse, un tempo, l’espressione di un paese che aveva attraverso le canzoni, conquistato il mondo intero. Oggi è lo specchio di una minoranza spregiudicata, ovvero, l’egemonia culturale, in barba ai gusti e soprattutto al pensiero reale del paese. Sanremo ed il suo festival, sono la propaganda di una educazione di massa al globalismo; al liberismo con tutte le sue deformazioni. Il popolo italiano è quindi, gettato letteralmente alla diseducazione ed al capitalismo culturale, ovvero, nelle braccia profetiche della borghesia da salotto che non conosce di fatto il valore storico del nostro popolo, e tentare di educarlo allo spregiudicato consumismo. E’ l’estetica dell’orrido; l’etica della auto-distruzione e la profanazione della cultura della canzone italiana. Un grottesco Fiorello, vestito da prete che simula una messa, sta a significare letteralmente la profanazione del sacro e al contempo, sacralizzare il profano. E Rula Jebreal? L’accanita sostenitrice del globalismo con le omelie ultra-femministe. Ma che cazzo rappresenta? Mah!. Ci si spoglia, or dunque, della propria identità; della propria madre lingua; dei valori etici e mortali delle canzoni. Caro Don Backy, chi scrive un brano come l’Immensità? Chi scrive Canzone? Chi scrive Casa Bianca? Caro Tenco……. Già, dov’è la musica vera in questo festival dove si inneggia alle vestigia di loschi figuri orchestrati da falsi tempi moderni. Addio etica. Un artista è tale, se esprime col suo lavoro una condizione esistenziale, qualunque essa sia. L’arte è l’espressione del vivere e del sognare. Gli attuali signorotti, altro non sono che artigiani e schiavi del potere, in quanto seguono i modelli culturali che il sistema impone.

Si rammenti Rolls Royce. Il festival della canzone italiana di Sanremo, è divenuto quindi, una kermesse dal costume borghese e di un regime liberista, che opprime ognuno di noi, quotidianamente. E giorno dopo giorno distrugge non lo stato o la famiglia, ma l’uomo nel suo più ampio valore. Il festival della canzone italiana, è il sismografo del mutamento delle nostre generazioni. Basta ascoltare i brani dei nuovi artisti che si sono succeduti sul palco dell’Ariston. E’ il regno animale dello spirito. E’ il tempo della omologazione planetaria, dove le canzoni sono in pratica tutte uguali. Il messaggio propagandato è sempre il medesimo: i liberi consumatori deregolamentati sul piano antropologico, cosmopolita, slegati da ogni radicamento e da ogni tradizione religiosa, etica e politica. Svuotati di ogni identità e pronti ad essere riempiti ex novo dalle identità che la civiltà dei consumi vorrà imporre loro in forma rigorosamente multicolore e gadgettizzata: quindi usa e getta. Non sarà quindi più possibile, ritornare a quei valori artistici che hanno segnato il tempo vero e “morale” di un festival simbolo nel mondo. Hai compreso Don Backy? In ogniuno di noi, vivono le tue straordinarie opere musicali e letterarie. L’Immensità è la cultura del Festival. Per questo…..un grazie dall’Immensità.Giovanni Coscia