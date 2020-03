A Battipaglia é energica la battaglia messa in atto dalle forze dell’ordine in questo delicato momento di emergenza.Sono tantissimi gli interventi che si stanno susseguenti in queste ore.

Continuano i controlli del divieto di uscire da casa, in aggiunta la Questura di Salerno ha emanato un’ordinanza che impone controlli serrati week

Sono state impegnate molte pattuglie della Polizia Locale oltre a quelle dei colleghi della Polizia di stato. La Polizia Locale, durante il servizio ha fermato 10 persone munite di autodichiarazione è denunciato, ai sensi dell’art 650 cp, quattro persone, di cui una coppia di fidanzati di Nocera e due stranieri provenienti da Bellizzi, che si aggiungono alla denunciata, sempre di Bellizzi, dellaltra sera.

Stanno diventando pressanti i i controlli, fino a tarda sera, nella speranza che venga compresa l’importanza del rimanere a casa.

Nell ambito dell incessante servizio teso al controllo delle misure di contenimento dell epidemiologia da COVID-19, gli uomini della Polizia Locale retti dal Comandante Gerardo Iuliano, nell espletamento di detti servizi procedevano al controllo di M. B. Il quale transitava in via R. Jemma a bordo di quadriciclo e durante il controllo di Polizia, il giovane iniziava ad assumere un atteggiamento di nervosismo palesando segni di insofferenza.

Grazie all acume investigativo e sagacia operativa dei caschi bianchi, il giovane veniva sottoposto a perquisizione personale e domicilare occultando negli slip un pezzo solido di colero marrone del tipo hashish di forma rettangolare avvolto in cellophane trasparente e la successiva perquisizione domiciliare consentiva alla polizia locale di rinvenire due tritini di forma cilindrica e un bilancino digitale perfettamente funzionante. Veniva cosi deferiti all A. G. PROCURA DELLA REP. C/O TRIBUNALE DEIMINORI per il delitto p. e. p. dall art. 79 D. P. R. 309/90.

ENNESIMA BRILLANTE OPERAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE SEMPRE IN PRIMA LINEA nel controllo della. Monitoraggio del territorio

E sempre nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo del territorio dedicati completamente al rispetto delle misure atte a prevenire il contagio epidemiologico da Coronavirus COVID-19, la P. L. Di Battipaglia retti dal Col. DR. GERARDO IULIANO(foto), durante l’espletamento di tali servizi, procedevano al controllo ed Ispezione di un bar/tabacchi presente sul territorio.

In fase di Ispezione i caschi bianchi constatavano che l’attività di bar era in esercizio in violazione alle disposizioni di cui all’Ordinanza Giunta Regionale Campania n. 13 del 12.03.2020 così come integrata dai chiarimenti n. 2 del 12.03.2020 e n. 3 del 13.03.2020 in relazione specifica agli esercizi nei cui locali si svolgono attività miste quali come nel caso di specie bar, tabacchi. Si procedeva quindi a diffidare e a sospendere tale attività e al deferimento nei confronti del titolare ex art. 650 cp all’A. G. Competente.

In tutte le ore l’ azione dei caschi bianchi di Battipaglia é praticamente pressante con controlli anche nelle case a persone che già si erano resi rei di atteggiamenti poco efficaci in questo momento.E una task force di notevole impatto per il territorio che sta frenando sul nascere il pericoloso contagio non a caso al momento Battipaglia non conta nessun caso.Le notizie che erroneamente questo sito aveva pubblicato e subito rimosso erano state frutto di una valutazione sbagliata da cui prendiamo le distanze.Sergio Vessicchio