E’ risultata positiva al coronavirus la figlia dell’insegnante di Agropoli farmacista di Pollica.Anche lei è asintomatica.Positiva l’estetista di Agropoli dove si era recata l’insegnante e si aspettano notizie per il marito. Un caso sospetto anche a Capaccio Paestum,

Sottoposta a tampone per precauzione, la donna di Capaccio Pestum che nella serata di ieri si è presentata all’ospedale di Roccadaspide con una polmonite bilaterale e problemi respiratori. E’ stata trasferita nel reparto di rianimazione del “Luigi Curto” di Polla,ha 50 anni si aspettano i tamponi

NOCERA

Intanto, questa mattina, presso la sede del piano di zona S1-01 di Nocera Inferiore, un utente ha accusato un malore e il responsabile dei servizi sociali d’ambito ha disposto in via precauzionale la chiusura e la sanificazione degli uffici al primo piano dello stabile, in via Libroia, oggi. In queste ore sarà effettuato il test, attraverso tampone, per verificare se si tratti o meno di Coronavirus.

Tensione a Salerno città

Di stamattina, infine, la segnalazione di alcuni lettori, circa i soccorsi equipaggiati contro il contagio da Coronavirus della Croce Rossa a Torrione, in via Posidonia. Lì, una persona è stata condotta, con tutte le precauzioni del caso, in ambulanza e trasportata in ospedale, per le verifiche. Sale la preoccupazione, dunque, anche a Salerno città, per il nuovo possibile caso di contagio di cui, tuttavia, tranne lo scatto, non si hanno conferme ufficiali al momento.“