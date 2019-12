Negli ultimi 10 anni e forse qualcuno in più abbiamo gridato,facendoci come sempre dei nemici,che il carnevale stava per finire ad Agropoli. Sulla stregua delle grandi manifestazioni di cui Agropoli è stato inventore negli anni,anche il carnevale ha messo il suo punto.Non da quest’anno naturalmente.Per almeno 10 anni lo hanno tenuto in piedi con l’ossigeno,ora ne hanno decretato la fine e anche se si dovesse fare sarà un fantasma come gli ultimi.L’inizio della fine è stata l’istituzione dell’associazione “Il Carro”.Da quando questa associazione è nata è cominciato il lento declino della manifestazione più popolare che c’era ad Agropoli. Il comune è uscito dall’organizzazione ed ha dato tutto a questa associazione costituita dai carristi. Un evidente conflitto di interesse.L’associazione che organizza il carnevale può essere mai costituita da chi costruisce i carri? Da quel momento il carnevale ha smesso di essere comunale ma è diventato proprietà privata di un’oligarchia capace di accentrare il tutto e di vanificare la tradizione.Si sono messi a scimmiottare Viareggio senza averne competenze e qualità ed hanno azzerato la competizione dei rioni ammazzando di fatto il carnevale.Hanno usato il carnevale di Agropoli per la loro vanità ergendosi a maestri della cartapesta quando erano solo degli illusi “inchiodatori” di ferro senza idee e venduti alle scuole di ballo perché incapaci di dare una coreografia.Hanno chiuso i rioni facendo terra bruciata ed hanno preteso investimenti dal comune in capannoni e fior di euro ogni anno solo per specchiarsi nei loro carri.

Da 15 carri sono arrivati a massimo 7 sbattendo la porta in faccia a chi volesse entrarvi.Il rione che ha avviato questa cancellazione su tutti è stato il Rione Giotto.Anche il loro ingresso nel carnevale ha contribuito all’inizio della fine.Qualche anno fa i carristi ricattarono Franco Alfieri e non fecero sfilare i carri.Da anni hanno imposto di farlo anche la domenica cosa squallida e insensata per far vedere le loro scemenze.Pensano che il carro di carnevale sia solo il pupazzo da portare a zonzo invece di dare una coreografia degna e coinvolgere la gente. I carristi ai quali le amministrazioni si sono piegati hanno distrutto il carnevale di Agropoli.E devono ringraziare l’amministrazione attuale che si abbassa i pantaloni perchè con un sindaco con le palle e e con dei consiglieri veri e non marionette come quelli attuali,si cacciavano via gli attuali carristi e mai gli si darebbe più l’occasione per far sfilare le loro catapecchie per le strade della capitale del Cilento. Ora si sono anche sfaldati e il carnevale non si farà e se si dovesse fare sarà una cosa arrangiata perchè nei rioni non ci sono più le condizioni per costruire i carri. Tanto hanno fatto che lo hanno distrutto,lo avevamo detto da tempo e ci prendevano per il bastian contrario.I nostri appelli erano fondati.

Abbiamo avuto ancora ragione.Non tutti i mali vengono per nuocere.Il comune ha il dovere di ricominciare da capo.Togliere dalle mani dell’associazione il Carro l’organizzazione del carnevale e puntare alla rinascita magari senza carri e con attrazione di livello superiore e facendo venire i carri da fuori senza rimanere legati per il cappio dai carristi agropolesi. Ma ci rendiamo conto che Adamo Coppola non ha una visione completa della cosa e ha paura di perdere consensi tra i carristi.Una cosa è certa meglio senza carnevale che finire come sempre ricattati dagli inchiodatori che si fanno chiamare maestri delle cartapesta.Questi sono solo maestri di bluff.Il comune ci pensi e si organizzi.Sergio Vessicchio (in basso alcune delle nostre denunce fatte negli anni passati sul carnevale)