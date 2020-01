Un personaggio che mi fa schifo solo a sentirlo nominare.Quando poi mi capita sotto una sua foto vado in escandescenza.Immaginate questi giorni nel vedere programmata la sua solita cacata(ho dei pregiudizi e quindi per me tutto quello che fa è marcio)il mio stato d’animo come sta.Ho un profondo senso di rancore contro Checco Zalone.Questo mediocre meridionale,lo ricorderete tutti,fece successo quando la Juventus andò in serie B incuneandosi con quella canzone cretina e scema,nel tifo anti juventino.Fu quella la piattaforma del suo successo.Quando i Italia vuoi visibilità basta andare contro la Juventus,Collina,Zeman,Zalone docet e via dicendo.Fino a quel momento,era il 2006, nessuno lo conosceva,nessuno lo aveva mai sentito,nessuno sapeva chi fosse.Da quel momento diventò,guarda un poco,famoso,famosissimo.I suoi lavori vennero amplificati e dato che era andato contro la Juventus tutto quello che faceva veniva amplificato.

WILKIPEDIA SU ZALONE

Questo scrive testualmente wilkipedia su Zalone,leggete bene: “Nasce a Bari, anche se risiederà a Capurso, nella prima cerniera dell’area metropolitana, a ridosso della periferia di Bari. Il nome d’arte Checco Zalone, in dialetto barese, ricorda l’espressione “che cozzalone!”, che significa “che tamarro!”. Durante la sua adolescenza era molto appassionato di videogiochi e trascorreva gran parte dei pomeriggi in casa. Consegue il diploma presso il liceo scientifico Sante Simone di Conversano, in seguito si iscrive presso l’Università di Bari “Aldo Moro“, dove si laurea in giurisprudenza. Nel frattempo partecipa ai concorsi da vice ispettore di Polizia e all’Inail a Rimini ma viene bocciato.[3]”

Questo è il personaggio in questione.Un mediocre,e l’ho trattato,capace di attaccarsi all’antijuventinismo per ottenere successo,e lo ha ottenuto.E’ stato furbo e gli italiani creduloni hanno abboccato.In Italia basta che si va contro la Juventus si fa carriera,successo e si arriva in alto.Personalmente non ho mai visto ne un film ne uno sketch di questo furbetto barese e mi brucia vedere tanti tifosi della Juventus arricchire i suoi guadagni e farsi ridere addosso.Nessun tifoso della Juventus dovrebbe vedere le sue cacate. Sarò solo e sarò inutile,ma un suo lavoro mai lo andrò a vedere.A me non mi frega e non mi ha fregato e intanto a quel posto la Juventus gli lo ha menato.Otto scudetti consecutivi Zalone canta questi coglioni adesso.Sergio Vessicchio