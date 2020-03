La situazione sta precipitando.Negozi a picco,economia senza uscita,gente impaurita.La mancanza di notizie dall’unico organo certo e deputato a darla,il comune,si è stretto in un riserbo assoluto mentre la cittadinanza non sa che pesci pigliare.Non fanno trapelare nessuna notizia ufficiale dal municipio e questo ha gettato la gente nello sconforto.Si sono rintanati in casa e hanno desolato le vie della città e non gli si può dare torto.A livello nazionale sui numeri subito sono stati trasparenti.Ad Agropoli questo silenzio ha alimentato fake news,errori di valutazione come la notizia data da noi,e non solo,sulla farmacista fortunatamente negativa,numeri sballati che girano sui social.Il silenzio,la mancanza di trasparenza in questo momento non aiuta a venir fuori.

Il numero delle persone in quarantena aumenta(sono tanti purtroppo) ma il comune non dice quanti sono,il numero dei tamponi cresce,ma il comune non dice quanti ne sono stati fatti.Per questo la gente si è chiusa in casa e non fa vita sociale. Stanno facendo silenzio per non far rimbalzare Agropoli nella lista nera a livello nazionale,crediamo, ma non stanno tutelando la salute della gente.L’amministrazione spaccata,in molti puntano l’indice verso il sindaco,è in silenzio.

Forse non si possono dare le notizie?E diteci anche questo così la gente si metterà l’anima in pace e vedrà come fare.L’assenza di comunicazione del municipio ha generato la chiusura totale della città perchè all’improvviso gli agropolesei si sono trovati senza istituzioni ai quali rivolgersi.Sul municipio si sono recati i commercianti,gli operatori turistici,mamme,padri perchè non sapendo a chi rivolgersi hanno pensato di parlare da vicino con le istituzioni incasinando anche la macchina comunale impegnata nell’emergenza. L’opposizione è già in quarantena nei periodi normali figuriamoci in questo momento.Noi ci scusiamo con i lettori se non riusciamo a dare notizie ufficiali,hanno chiuso le fonti per il momento sperando che chi preposto possa passarsi la mano per la coscienza e aiutare gli agropolesi a difendersi dal coronavirus.Purtoppo siamo al si salvi chi può.E per questo motivo la gente si è rintanata in casa mentre su Agropoli si sta vomitando tutto il peggio possibile da parte degli sciacalli e purtroppo non avendo notizie certe non si può nemmeno replicare.Sergio Vessicchio