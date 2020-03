In vita mia non ho mai avuto paura di niente e di nessuno ed ho sempre amato la libertà al di sopra di ogni cosa. In questi giorni serrati in casa amo la libertà ancor di più, amo alzarmi la mattina e guardare dal mio balcone la vita che scorre in via Pio X, amo respirare il profumo del mare, amo la luce del sole, amo vivere la mia Agropoli ogni giorno della mia vita da quando sono nata. Amo quegli angolini assolati dai quali ammirare l’orizzonte blu ed immaginare terre lontane. Amo quei tramonti infuocati che bruciano la terra come bruciano l’anima, amo quel sangue cilentano mescolato con quello saraceno che scorre nelle nostre vene e ci rende unici. Amo profondamente le nostre tradizioni, amo quella Madonnina di Costantinopoli dal manto azzurro che solca il nostro mare ogni 24 luglio e ci ricorda le nostre origini di pescatori, amo lo scoglio dal quale S.Francesco parlò ai pesci nel 1222, amo Luisa Sanfelice e la sua storia vissuta nel nostro magnifico castello. Amo tutti i luoghi che compongono questo capolavoro chiamato Agropoli, amo ogni zona e la sua peculiarità. Amavo quel manto verde che ricopriva tutto il colle S.Marco e che, purtroppo, è bruciato nelle passate estati lasciando una macchia nera su quel colle che pesa come un gigantesco lutto nei cuori di chi ama la natura. Amo le scuole che mi hanno cresciuta e resa istruita ed amo che saranno le stesse che frequenterà mia figlia. Amo che mia figlia cresca qui, in mezzo alla mia gente, la nostra gente, quella vera ed onesta che ci riempie il cuore coi suoi sorrisi ed il suo calore. Amo scendere in strada ed incontrare i volti amici di sempre, amo salire in piazza per il mio solito buon caffè, amo parlare con ciascuno di voi, miei cari concittadini, amo ascoltarvi ed offrirvi, nel mio piccolo, il mio appoggio. Amo le confidenze delle mie amiche, amo gli sfoghi appassionati di chi non ci sta ad arrendersi di fronte alle avversità, amo ciascuno di voi con tutti i suoi pregi ed i suoi difetti. In questo periodo mi sono scoperta ad amare anche i miei pochi nemici senza i quali, sicuramente, la mia vita non sarebbe la stessa e senza i quali non so più immaginarmi. Amo fare la spesa ed amo fare shopping come amo chiamare per nome tutti i commercianti, i commessi e le commesse dei negozi della mia città a cui sono affezionata e non per mancanza di rispetto ma, esattamente al contrario, per esprimergli apprezzamento e stima per il loro valore professionale ed umano. Oggi Agropoli, come il resto d’Italia, è messa a dura prova dal Coronavirus. Non sembra neanche la nostra città, sembra di essere in un film di fantascienza americano con tutte queste mascherine, guanti e controlli in strada. Senza il nostro Ospedale ci sentiamo persi, lontani dalla salvezza ed orfani della speranza. Non vogliamo più promesse e previsioni di riapertura, noi lo vogliamo riaperto ed operativo subito! Siamo in piena emergenza, i nosocomi sono al limite, i nostri eroici Medici, Infermieri e gli Operatori del 118 sono allo stremo delle forze ed a loro va tutta la mia commossa gratitudine ed immensa stima; come si può tenere chiusi gli ospedali in una situazione del genere?! Comeee?! Fate quello che volete, tagliate i fondi per le cose inutili che ingrassano solo gli interessi di qualcuno ed aprite il nostro Ospedale!!! Abbiamo un solo grande diritto che è superiore a tutti gli altri: il diritto alla salute!!! Perché nel 2020 dobbiamo ammalarci di un virus sconosciuto, subdolo ed imprevedibile e vederci privati delle strutture ospedaliere? Ma è possibile che la Cina non vi abbia proprio insegnato nulla costruendo un ospedale in 10 giorni? E non parlo della velocità con cui l’hanno fatto perché anche voi siete campioni di velocità, però nelle chiusure. Parlo del fatto che la Cina ha risposto immediatamente ai bisogni dei suoi cittadini perché la salute viene al primo posto, costi quel che costi! E non ci dite che non ci sono i soldi per riaprire il nostro Ospedale perché di fronte alla salute è una scusa inaccettabile! Si può rinunciare a cose meno importanti, non alla salute. Cari politicanti, ma fatemi capire una cosa: se a casa vostra qualcuno si ammala, quale è la prima cosa di cui vi preoccupate? Di curarlo, no? Di portarlo da un medico, di comprargli le medicine, mica lo portate a fare un giro in barca ed a mangiare una pizza a Mergellina! Lo stesso discorso vale per il settore pubblico come per le vostre famiglie: preoccupatevi di restituirci l’Ospedale invece di abbuffarci di cose inutili! Già senza Ospedale ci sentiamo insicuri, con la restrizione in casa sentiamo ancora più forte l’emergenza e tutto ciò fa a braccio di ferro coi nostri nervi perché non è una questione di privazione fisica ma di sopportazione psicologica. Sopravvive chi si adatta al cambiamento, direbbe Darwin, only the brave, pertanto adattiamoci coraggiosamente a questo cambiamento, ma prepariamoci al dopo. L’Italia è ferma, Agropoli è ferma, questo è un colpo durissimo per la nostra

economia che inciderà direttamente su tutte le nostre vite e sulla nostra vita comune. Se vi fa impressione vedere il nostro paese deserto e con le saracinesche dei negozi abbassati, ricordatevene quando la quarantena sarà finita perché se non saremo noi ad aiutare i commercianti e le attività della nostra città quelle serrande non si alzeranno più e vivremo in una città spettrale per sempre. Vivremo in una città che non sarà più la nostra Agropoli, quella che amiamo. Sono i piccoli negozi che tengono viva la città, penso che ora più che mai ce ne stiamo rendendo conto.

Ricordiamoci di ciò che stanno perdendo in questi giorni e dei sacrifici che faranno quando riapriranno. Non vi fate prendere dallo shopping inutile online perché in quarantena le cose futili non ci occorrono, piuttosto tenetevi quei soldi in tasca per spenderli quando, finalmente, usciremo liberamente di casa. Godiamoci di nuovo, appena possibile, la nostra città ed aiutiamola a tornare più forte di prima! Abbracciamo forte la nostra Agropoli e torniamo ad abbracciarci in strada per dirci, sorridendo, ce l’abbiamo fatta!

Forza concittadini Roberta Oricchio