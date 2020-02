A vincere è il sindaco di Agropoli Adamo Coppola(NON HANNO AVUTO IL CORAGGIO DI FARE LA COMPETIZIONE).Ha mantenuto la tradizione,ha dato i soldi della gente al suo cerchio magico,quindi ha mantenuto il suo elettorato.Ha tenuto duro sulle pressioni per non fare la sfilata e l’ha spuntata perchè è tutto riuscito Ora è sereno e tranquillo.Quello di cui vi parliamo e di cui vi documentiamo il sindaco come sempre dice “e chi se ne fotte”.E anche in questo ha ragione.E’ stato eletto sulla scia di Franco Alfieri,gestisce i soldi del bilancio con il quale accontenta i suoi elettori,continua la campagna elettorale foraggiando chi lo ha votato,dice si a tutti.

E chi lo muove da quella poltrona,la prossima volta sarà nuovamente rieletto vista la mancanza di alternativa e i mezzi a disposizione per continuare la scalata al suo secondo mandato.Però vi diciamo subito che la sfilata è stata uno schifo(il sindaco: che se ne fotte),le presenze sono dimezzate e ancor di più, e se non vogliamo dire che la causa sono 3-4 carrette sgangherate diciamo che la gente non ha partecipato perchè ha avuto paura del coronavirus. Facciamo passare il flop per questo motivo,fa comodo a tutti.Addirittura anche la corrida fatta bene e con grande capacità da Roberto Apicella ha fatto flop nei numeri perchè è stata fatta di sabato sera e non il lunedì.La gente ha preferito affollare i locali e la piazza invece di andare alla corrida.Giorno sbagliato e il sindaco(che se ne fotte) ha fatto fare.Sullo scadente numero di presenze alla corrida pesa anche il coronavirus.Il fallimento della manifestazione è sotto gli occhi di tutti.Ridotta ad una monnezza di manifestazione(il sindaco: e che se ne fotte) ha però dato continuità alla tradizione.Fa niente che l’unico a guadagnarci è un fallito di Eredita( il sindaco: e chi se ne fotte), e fa niente se non ha avuto lo stesso eco di una volta(il sindaco: e chi se ne fotte).Anche a Natale il flop ma il sindaco(se ne fotte) ha dato soldi per il cerchio magico e ha mantenuto l’elettorato.

Il coronavirus ancora non era arrivato.Ora ci rendiamo conto che gli organi di informazione a libro paga del sindaco(anche qui conserva il suo elettorato) si sforzano a dire che è stata una grande manifestazione,riuscita e bla bla bla(noi faremmo la stessa cosa, quindi niente contro i colleghi ci mancherebbe), ma di fatto si tratta di un mega fallimento,nascosto dietro la mancanza di carri e di proposte perchè i carristi,nel corso degli anni, hanno portato all’azzeramento della competizione e all’annullamento dei rioni e in poco tempo, per colpa loro, alla scomparsa del carnevale (il sindaco:chi se ne fotte).Se non si torna alla competizione dei rioni il carnevale se lo fa il sindaco,la giunta e i consiglieri comunali.Fanno un carro e girano per la città e sicuramente farebbero più ridere di quei 3–4 carri sgangherati con i quali hanno voluto truffare la gente dicendo che si trattava di un grande carnevale.La gente lo ha disertato.Ha avuto paura del coronavirus.Diciamo cosi’ e saranno tutti contenti sopratutto il sindaco il quale ha versato 25.000 euro di soldi dei cittadini agropolesi e ha vinto.Voti congelati per il 2022 quando sarà rieletto sindaco di Agropoli al primo turno.Sarà un bis senza se e senza ma.Sergio Vessicchio