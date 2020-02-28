AGROPOLI CRONACA IN PRIMO PIANO AGROPOLI,CASO SOSPETTO IL SINDACO FA UN PROVVEDIMENTO DI ISOLAMENTO/VIDEO admin 2 ore ago Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa Arrivano i provvedimenti del sindaco.Il primo cittadino ha provveduto a prendere i provvedimenti del caso. Lo spiega in questo il video. Tags: :Agropoli coronavirus quarantena sindaco coppola Continue Reading Previous: AMALFI, IL VESCOVO ORAZIO SORRICELLI EMANA MISURE DA ADOTTARE IN CHIESA SVUOTARE ACQUE SANTIERE E NIENTE SEGNO DI PACE Articoli correlati AMALFI, IL VESCOVO ORAZIO SORRICELLI EMANA MISURE DA ADOTTARE IN CHIESA SVUOTARE ACQUE SANTIERE E NIENTE SEGNO DI PACE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA AMALFI, IL VESCOVO ORAZIO SORRICELLI EMANA MISURE DA ADOTTARE IN CHIESA SVUOTARE ACQUE SANTIERE E NIENTE SEGNO DI PACE admin 3 ore ago AGROPOLI TREMA,L’UOMO SOSPETTO CASO DI CORONAVIRUS E’ STATO OVUNQUE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI CRONACA IN PRIMO PIANO AGROPOLI TREMA,L’UOMO SOSPETTO CASO DI CORONAVIRUS E’ STATO OVUNQUE admin 3 ore ago CAPACCIO PAESTUM,TROVATO CON LA DROGA IN MANETTE UN GIOVANE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO CAPACCIO PAESTUM,TROVATO CON LA DROGA IN MANETTE UN GIOVANE admin 9 ore ago LENTISCOSA,RESTA IN QUARANTANA MA STA BENE IL GIOVANE ARRIVATO DA CODOGNO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO LENTISCOSA,RESTA IN QUARANTANA MA STA BENE IL GIOVANE ARRIVATO DA CODOGNO admin 10 ore ago CAPACCIO PAESTUM 3 PERSONE IN QUARANTENA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO CAPACCIO PAESTUM 3 PERSONE IN QUARANTENA admin 10 ore ago CORONAVIRUSNEWS TUTTE LE INFORMAZIONI IN PROVINCIA/NOTIZIE IN CONTINUO AGGIORNAMENTO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa IN PRIMO PIANO CORONAVIRUSNEWS TUTTE LE INFORMAZIONI IN PROVINCIA/NOTIZIE IN CONTINUO AGGIORNAMENTO admin 17 ore ago