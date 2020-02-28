AGROPOLI CRONACA IN PRIMO PIANO AGROPOLI,CASO SOSPETTO IL SINDACO FA UN PROVVEDIMENTO DI ISOLAMENTO/VIDEO admin 2 ore ago Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa Arrivano i provvedimenti del sindaco.Il primo cittadino ha provveduto a prendere i provvedimenti del caso. Lo spiega in questo il video. Tags: :Agropoli coronavirus quarantena sindaco coppola Continue Reading Previous: AMALFI, IL VESCOVO ORAZIO SORRICELLI EMANA MISURE DA ADOTTARE IN CHIESA SVUOTARE ACQUE SANTIERE E NIENTE SEGNO DI PACENext: AGROPOLI,NEL POMERIGGIO SI SANNO GLI ESITI SUL PRIMO TAMPONE DEL CINQUANTENNE Articoli correlati AGROPOLI,NEL POMERIGGIO SI SANNO GLI ESITI SUL PRIMO TAMPONE DEL CINQUANTENNE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI CRONACA IN PRIMO PIANO AGROPOLI,NEL POMERIGGIO SI SANNO GLI ESITI SUL PRIMO TAMPONE DEL CINQUANTENNE admin 10 minuti ago AMALFI, IL VESCOVO ORAZIO SORRICELLI EMANA MISURE DA ADOTTARE IN CHIESA SVUOTARE ACQUE SANTIERE E NIENTE SEGNO DI PACE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA AMALFI, IL VESCOVO ORAZIO SORRICELLI EMANA MISURE DA ADOTTARE IN CHIESA SVUOTARE ACQUE SANTIERE E NIENTE SEGNO DI PACE admin 3 ore ago AGROPOLI TREMA,L’UOMO SOSPETTO CASO DI CORONAVIRUS E’ STATO OVUNQUE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI CRONACA IN PRIMO PIANO AGROPOLI TREMA,L’UOMO SOSPETTO CASO DI CORONAVIRUS E’ STATO OVUNQUE admin 4 ore ago CAPACCIO PAESTUM,TROVATO CON LA DROGA IN MANETTE UN GIOVANE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO CAPACCIO PAESTUM,TROVATO CON LA DROGA IN MANETTE UN GIOVANE admin 9 ore ago LENTISCOSA,RESTA IN QUARANTANA MA STA BENE IL GIOVANE ARRIVATO DA CODOGNO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO LENTISCOSA,RESTA IN QUARANTANA MA STA BENE IL GIOVANE ARRIVATO DA CODOGNO admin 10 ore ago CAPACCIO PAESTUM 3 PERSONE IN QUARANTENA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO CAPACCIO PAESTUM 3 PERSONE IN QUARANTENA admin 10 ore ago