Fabio è stato arrestato la notizia è stata fatta trapelare questa mattina dal comune quasi come vanto.Fabio rappresenta il volto marcio di Agropoli perchè è una sconfitta per tutti e sopratutto per il comune.E’ una sconfitta perchè se davvero lo hanno arrestato hanno tardato molto,ha fatto danni disumani per questa città.

Fabio rappresenta la mancanza di legalità in Agropoli sotto gli occhi della gente,rappresenta un pericolo pubblico per donne e bambini nonchè anziani,rappresenta la mancanza di tutela per gli automobilisti,rappresenta la mancanza di controlli per i tossicodipendenti,rappresenta la mancanza di tutela da parte di un territorio incontrollato e in balia delle onde.

Non si gridi vittoria per questo arresto che non fra molto si tramuterà in libertà,si guardia all’aspetto sociale del fatto in se perchè Fabio delinque e lo fa con estrema libertà ma ci sono tanti Fabio in città ovunque.Per quanto mi riguarda Fabio è pericoloso quanto e forse meno di quelli che corrono con auto e moto mettendo a dura prova i nervi e l’equilibrio di un’intera città e nessuno prende provvedimenti.E’ pericoloso quanto quelli che chiedono l’elemosina perchè non si sanno chi sono e nessuno fa niente,è pericoloso quanto quei venditori ambulantati di calzini che minacciano se non compri.Fabio è stato arrestato per la paura che mette e per i guai che combina e per il fastidio che da ma se si crede che senza Fabio il problema sia risolto ci si sbaglia totalmente.Ho sentito amministratori vantarsi di questo arresto,invece bisogna vergognarsi di aver fatto generare e degenerare una situazione come quella di Fabio.Senza Fabio non cambia niente c’è già chi ha preso il suo posto.Sergio Vessicchio