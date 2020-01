Purtroppo bisogna dirlo,il sindaco ci ha fatto una figuraccia.Pur di non riconoscere al Lido azzurro la spiaggia storicamente legata al legittimo proprietario si era trovato l’escamotage degli handicappati.Una caduta di stile che pare non sia piaciuta ai giudici del Tar e del consiglio di Stato.

LA DECISIONE DEI GIUDICI

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del titolare del Lido Azzurro, Carlo Scalzone, contro il Comune di Agropoli. Si arricchisce di una nuova pagina, quindi, la vicenda giudiziaria che vede contrapposto l’Ente e lo stabilimento balneare. In questo caso i giudici amministrativi hanno confermato una decisione già adottata dal Tar in merito alla riduzione della concessione demaniale per il Lido Azzurro. Un provvedimento conseguente al fenomeno erosivo che aveva interessato la Baia.Dopo la sentenza del Tar il responsabile del Demanio Ing. Agostino Sica, in esecuzione della sentenza del TAR Salerno n. 993/2018 concesse quanto dovuto a Scalzone ma il suo provvedimento era stato bloccato dall’amministrazione comunale di Agropoli che, con delibera di Giunta, ha proposto di utilizzare come spiaggia per disabili l’arenile demaniale oggetto di contestazione.Subito si pensò alla porcata del primo cittadino per evitare di dare la spiaggia a Scalzone come aveva deciso il Tar,la scusa di darla ai disabili fu una caduta di stile strumentale e irrispettosa proprio per i disabili per la mancanza di etica.Utilizzare i disabili per un contenzioso è eticamente scorretto.Le motivazioni del consiglio di stato smascherano il sindaco e la figuraccia diventa palese.Nella prima repubblica una cosa simile avrebbe portato direttamente alle dimissioni o alla caduta dell’amministrazione.

IL RICORSO DI SCALZONE E L’ESCAMOTAGE DELLA SPIAGGIA PER DISABILI

“Come mai si vuole realizzare una spiaggia attrezzata a favore di disabili proprio sull’arenile del Lido Azzurro che non ha nessun accesso dalla strada pubblica, è lontano dalle aree parcheggio ed è raggiungibile solo dalla battigia del mare o attraverso una proprietà privata quando invece, a pochi metri di distanza, esiste un ampio arenile demaniale, libero da concessioni, confinante con la strada pubblica, facilmente accessibile anche autonomamente con mezzi specifici, già attrezzato con servizi igienici e vicinissimo ad un’ampia area parcheggi, realmente funzionale al servizio che si vuole offrire? Questo l’interrogativo posto da Scalzone che anche su questo aveva presentato ricorso. Per il Comune di Agropoli, invece, il tutto era riducibile all’impossibilità di rilasciare nuove autorizzazioni.I giudici hanno smascherato l’escamotage del sindaco chiaramente non intenzionato a dare a Scalzone il tratto di spiaggia richiesto e acquistato regolarmente nel 2004.

ORA COSA SUCCEDE

Il Comune di Agropoli dovrà concedere il ripristino della concessione demaniale marittima per l’originaria superficie di 904 metri quadri allo stabilimento balneare “Lido Azzurro”. Dopo la sezione staccata salernitana del Tribunale amministrativo regionale, anche il Consiglio di Stato ha dato ragione all’imprenditore Carlo Scalzone, difeso dagli avvocati Orazio Abbamonte ed Elio Cuoco, rigettando l’appello presentato dall’Ente cilentano e l’intervento ad adiuvandum del vicino “Lido Oasi”. I giudici della Quinta Sezione del Consiglio di Stato hanno ritenuto «infondate» le motivazioni sostenute dall’Ente, confermando integralmente la sentenza di primo grado del Tar. Tutto nasce dalla riduzione dell’originale superficie in concessione al “Lido Azzurro” da 904 metri quadri a 513 nel 2005, con un apposito provvedimento, a causa del fenomeno dell’erosione costiera che, nel frattempo, ha ristretto la superficie dell’area demaniale