Massimo La Porta in alto Alfieri e Coppola

Questi,va a finire,faranno perdere il commissariato di polizia ad Agropoli.La Porta,presidente del consiglio comunale e uomo di Alfieri almeno fino a qualche anno fa per non dare un merito a Coppola e rafforzarlo in vista delle prossime elezioni, spinge per non farlo istituire e mette il bastone fra le ruote,ha utilizzato perfino la sua compagna la direttrice didattica per evitare che la scuola materna indicata dall’amministrazione venisse esclusa dall’istituzione del commissariato e ora che è arrivata la bocciatura o dal ministero per posizionarci il commissariato tira un sospiro di sollievo. La porta canta vittoria. La sede della scuola “Mozzillo” non è stata ritenuta idonea in quanto esposta a rischio di dissesto idrogeologico e perciò ritenuto inidoneo dal Ministero dell’Interno. Se questo è vero come fanno a farci andare i bambini con il rischio che si corre? Se è inidonea per un motivo a maggior ragione non può essere idonea per l’altro motivo.Per cui si trovino tutte le alternative possibile per i bambini che la frequentano.Il sindaco però in un comunicato ha chiarito: “Occorrerà trovare una sede alternativa, più adatta alla funzionalità della struttura. Dopodichè la decisione di apertura del Commissariato non tarderà”. Queste le assicurazioni del sottosegretario Sibilia. In merito alla vicenda interviene il sindaco del Comune di Agropoli, Adamo Coppola: «sulla delibera che la giunta municipale fece il 4 aprile scorso, all’epoca di esprimere la disponibilità di ospitare il commissariato di Polizia di Stato ad Agropoli, furono indicate già due sedi. La scuola “Mozzillo”, sita in piazza in Piazza Mediterraneo e la sede della Croce Rossa, in viale Lombardia. Quindi la sede alternativa già fu indicata ed è al vaglio del Ministero. Inoltre – precisa – noi presenteremo al Ministero le controdeduzioni relative alla bocciatura della “Mozzillo”.La precisazione del sindaco Coppola si arricchisce anche di un altro capitolo e questo potrebbe mettere al riparo almeno la salvaguardia dell’asilo stesso: “Alcuni lavori che sono stati operati negli anni sul fiume e quindi nelle adiacenze dell’Istituto, ne hanno mitigato il rischio idrogeologico. La sede è quindi pienamente idonea». Il primo cittadino sottolinea infine: «All’atto del sopralluogo avvenuto nei mesi scorsi, con rappresentanti del Ministero e della Questura, furono mostrati una serie di altri immobili comunali da poter adibire a sede del commissariato. Attendiamo quindi con grande attenzione i riscontri del Ministero affinché si possa procedere celermente all’attivazione dell’importante presidio di sicurezza».Il sindaco ha tutta l’intenzione di procedere spedito verso il commissariato.Il presidente del consiglio comunale cerca in ogni modo di indebolirne la posizione.Da Vallo della Lucania Castiello il senatore grillino spinge per uno spostamento nel suo paese anche se l’idea del presidente di corte d’appello Leonida Primicero e del procuratore capo del tribunale di Vallo della Lucania Ricci quando hanno paventato l’opportunità di farlo istituire hanno messo sul tappeto l’esigenza e la criticità di una zona ad alto rischio come Agropoli.Isolarlo a Vallo della Lucania,sarebbe inutile perchè, per fortuna Vallo è molto più tranquilla di Agropoli.Capaccio Paestum non può candidarsi perchè troppo vicina a Battipaglia dove già c’è il commissariato e la sede di Agropoli servirebbe a controllare anche Capaccio Paestum dove il rischio criminalità è molto.

NON SOLO IL COMMISSARIATO

Ad Agropoli la grande attenzione dovrebbe essere rivolta anche alla quotidianità dalla quale l’attenzione del municipio e quindi dell’amministrazione comunale è totalmente scomparsa.I gruppi di potere che si sono ora creati all’interno hanno portato il sindaco a distribuire deleghe a destra e a manca(le deleghe non si possono dare lo diciamo per l’ennesima volta).Il continuo e costante ricatto al quale è sottoposto il primo cittadino lo mette in condizione di perdere di vista la città nella quale proprio lui non c’è più.L’ombra poi di Franco Alfieri pesa su Adamo Coppola.Dal palazzo in tantissimi sostengono che le decisioni che contano le prende ancora il sindaco di Capaccio Paestum e questo lo sta logorando,lo sta svilendo rispetto al suo mandato arrivato a metà legislatura.Ora lo scontro in atto è sul passaggio di Paola Mangone a funzionario dopo l’addio del bravissimo Motta andato in pensione. Un’istituzione molto efficace difficile sostituirlo.Il solo fatto che la Mangone possa essere indicata a funzionario vuol dire che Alfieri ha ancora mani in pasto d’altra parte è il riconosciuto e legittimo leader della sinistra locale e comanda lui.Le scelte le fa lui.Sono sotto gli occhi di tutti i fallimenti turistici del governo Coppola e la titolare dell’ufficio turismo è Paola Mangone. Quali meriti avrebbe questa Paola Mangone per passare funzionario?Se ci sono nessuno li ha ancora visti.Anzi ad essere palesi sono le stagioni estive programmate e risultate flop.Sono i natali organizzati con 100.000 euro messi disposizione e risultati fallimentari basta guardare Agropoli in questi giorni.Se le promozioni vengono fatte così immaginate il resto.E l’opposizione dorme.Sergio Vessicchio