In esilio,si fa per dire,nella sua Agropoli città dove ha deciso di vivere,investire e operare,l’avvocato Guglielmo Stendardo ex calciatore di Serie a(oltre 400 presenze e 21 goal nella massima serie) attualmente docente di diritto sportivo presso la Luiss a Roma,opinionista Rai e procuratore di importanti calciatori,interviene a sostegno della riapertura dell’ospedale che considera un passaggio fondamentale nella crescita della capitale del Cilento.

L’annuncio dato ieri dal On.Picarone il quale ha anche riferito che dopo l’emergenza sarà un punto di riferimento per tutto il territorio lo ha spinto ad una considerazione in questo momento di difficoltà e ha ritenuto opportuno fare anche i suo ringraziamenti: “Sento doveroso rivolgere un caloroso ringraziamento al Sindaco di Agropoli, Dr.Coppola,e alla città,interpretando così,il pensiero di tutti i cittadini Agropolesi e Cilentani, Per L’ impegno profuso nell’ ottenimento della riapertura dell’ Ospedale che tanto preoccupava i propri concittadini. Complimenti vivissimi, Anche per la gestione di prevenzione e sicurezza pubblica che, In questi giorni, Vede impegnato,fortemente, tutto il corpo di Polizia Urbana e Protezione Civile.” Stendardo coglie il momento,è preoccupato per la situazione attuale e non perde occasione per bacchettare chi rema contro: ” E pensare che c’ è ancora qualcuno che auspica che l’ ospedale possa servire solo per questa emergenza e lo fanno cercando maggiore attenzione o semplicemente per ridimensionare L’ operato del Sindaco e di quanti hanno con lui combattuto tenacemente, grazie a Dio,per il raggiungimento dell’ obiettivo prefissato. A qualcuno ancora non è chiaro che forme di razzismo e di intolleranza verso il prossimo portano ad esemplari punizioni, Cui innegabilmente stiamo assistendo con sommo dispiacere. Siate seri!” Un monito e un invito quello del giurista napoletano trapiantato ad Agropoli nel cuore di una crisi pericolosa che ci invita tutti a riflettere.Sergio Vessicchio