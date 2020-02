Le ordinanze dei sindaci arrivano sempre puntuali e anche questa volta,per carnevale,l’ordinanza specifica c’è tutta.Ma queste ordinanze sono carta straccia perchè poi non vengono fatte rispettare e i sindaci fanno la figura dei babbei perchè la gente gli ride anche dietro come vogliono i vigili urbani.E’ noto che lo sport preferito dai vigili urbani è quello di mettere in cattiva luce le amministrazioni.Smentiteci se avete il coraggio.Ma cosa si fanno a fare queste ordinanze se poi i commercianti se ne sbattono,i vigli peggio ancora e la gente si fa quattro risate?

L’ORDINANZA

In occasione del Carnevale 2020, il sindaco del Comune di Agropoli, Adamo Coppola, ha firmato apposita ordinanza affinché le manifestazioni in programma possano svolgersi in piena tranquillità. In particolare, nelle ore pomeridiane del 23 e del 25 febbraio 2020, quando si svolgeranno le tradizionali sfilate dei carri allegorici, sono vietate tutte le azioni che possano arrecare danno o turbativa. Queste le principali prescrizioni: è vietato l’uso di randelli di plastica, gomma, legno e di qualsiasi altro tipo di oggetto contundente; la vendita e l’esplosione di mortaretti; la vendita e l’uso, per scopi impropri, di bombolette spray; il lancio di farina, uova, acqua, ortaggi, e di qualunque altra cosa che possa provocare danni a cose e persone. E’ vietato, inoltre, qualsiasi altro comportamento o attività aventi pregiudizio per l’ordine pubblico e la sicurezza urbana. I trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 650 del Codice penale.

Bla bla bla,ormai di queste ordinanze ne abbiamo viste migliaia nel corso degli anni ma vedrete regolarmente i negozi vendere tutto quello che l’ordinanza vieta,la gente comprare regolarmente,i vigili girare alla larga e per di più ci saranno i venditori ambulanti che aprono il loro baldacchino in mezzo alla strada,in mezzo alla piazza,ovunque e vendere regolarmente.Avete mai visto un’ordinanza sindacale fatta rispettare ad Agropoli? Solo se conviene a loro(i vigili) o devono fare qualche dispetto.Facciamo un esempio: I venditori ambulanti della frutta in special modo in estate fanno quello che vogliono,avete visto mai un vigile urbano andare vicino e far rispettare l’ordinanza vigente?Questa tante per dirne una.Un altro esempio: avete mai visto un vigile urbano fermare un’auto o una moto mentre a tutta velocità percorrono il centro cittadino? E li oltre alle ordinanze ci sono i decreti legge.Lo scollamento tra il corpo di polizia municipale e l’amministrazione comunale è palese, questo è uno dei motivi del disordine della città di cui i primi responsabili sono i vigili urbani i quali faranno mille problemi per la sfilata dei carri,faranno tanti problemi per i palchi e via dicendo.Guardate alle processioni di Agropoli.Passano nello smog e nel traffico per le loro scelte.Per non chiudere i percorsi.Per non assumersi le responsabilità in un paese come Agropoli fatto da tantissimi incivili ma questo deve finire di essere l’alibi per i vigili urbani.Loro sono da ostacolo a tutto quello che può essere di crescita per le loro scelte sbagliate e discutibili.Mettiamola così.Parliamo di incapacità.Altrimenti non ce ne usciamo.Sergio Vessicchio