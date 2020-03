Nella lunga querelle tra Agropoli e il governatore De Luca sulla riapertura dell’ospedale di Agropoli si inserisce il consigliere comunale del movimento 5 stelle Mario Pesca il quale con un documento dato alla stampa stigmatizza l’atteggiamento del governatore il quale da un lato sembra propositivo e pieno di impegno per fronteggiare la crisi ma dall’altro non tiene conto di un’esigenza così preponderante per l’emergenza e cioè quello di riaprire un ospedale già bello e fatto.Questo il suo comunicato:

APRIRE L’ OSPEDALE DI AGROPOLI E’ UN GESTO DI UMANITA’

Non aprire l’ ospedale di Agropoli non solo è un gesto grave contro Agropoli e l’ intero Cilento, ma è un atto grave contro l’ umanità .

Infatti in questo momento storico, in cui la vita di tutti noi è messa in pericolo da questo terribile virus, non esistono i partiti, non esistono le ideologie, esistiamo noi tutti uniti ad affrontare la battaglia, contro questo cosiddetto “coronavirus” .

Quindi, chi oggi è responsabile della sanità in Campania, immagino come tutti noi, sicuramente, in questo momento drammatico, non pensa e non può pensare alla politica e alle future elezione, perché quello che attraversa il Loro e il nostro pensiero, è il preservare e il salvare i cittadini da questo brutto e terribile virus.

Per cui avere una struttura pubblica ed efficiente, quale è l’ ospedale di Agropoli, che può permettere di salvare la vita dei cittadini, e continuare nel tenerlo CHIUSO, significa che la politica e le pseudo convenienze, sono poste al di sopra della salute e della salvaguardia della vita dei propri cittadini.

Quindi, quando il Presidente della Regione, giustamente si lamenta, anche con gesti e comportamenti forti ed eclatanti, che le persone non rispettano le imposizioni di restare a casa, perché tali raccomandazioni sono essenzialmente effettuate per il loro bene e degli altri cittadini, bisogna prendere atto che è altrettanto umanamente inconcepibile non prevedere, mediante la dotazione dei dispositivi necessari, di aprire l’ Ospedale di Agropoli, che è già esistente, per salvare la vita dei cittadini e dare una speranza concreta di vittoria contro questo brutto virus.

Quindi, non Si chiede un gesto politico, ma un gesto di umanità , APRITE IMMEDIETAMENTE L’ OSPEDALE DI AGROPOLI.