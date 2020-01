Il sito infocilento.it ha pubblicato la notizia di una condanna per un presunto stupro alla Malzoni,(clicca qui).La notizia arriva come sempre sui social e soprattutto in alcuni gruppi agropolesi di facebook dove si annidano le persone più sporche e più malvagie della città(non tutti sia chiaro).Quando le notizie,anche capziosamente, arrivano su questi tre o quattro gruppi,i vigliacchi si sfogano violentemente.Sono i soliti noti tra baldracche,pervertiti,drogati,ubriachi e soprattutto donne che cornificano i mariti o che hanno degli usurai in famiglia o che sono stati scartati dalla società civile.Altri che si divertono a far editori e che hanno le figlie pruriginose e i generi dall’altra sponda,elementi di disturbo che nelle loro famiglie hanno scheletri negli armadi.Sono tutti accovacciati in questi tre o quattro gruppi di grillini,no global,mariti succubi delle megli,mogli che fanno le corna ai mariti e viceversa,gente con i figli drogati o che fanno danni alla società civile.Questo è un fatto noto e risaputo,in questi gruppi agropolesI di facebook c’è tutto questo.Uno schifo,una vergogna,uno stillicidio e guai chi ci capita sotto.Naturalmente la gente per bene come legge i commenti li classifica.Premesso questo,la familiare del presunto protagonista dell’articolo per prevenire un’altra gogna mediatica su questi gruppi di farabutti ha anticipato tutto e tutti e sotto l’articolo linkato ha pensato bene di scrivere un post molto particolare,leggete:

Mi rivolgo, in prima analisi, a chi ha provveduto a scrivere e pubblicare, prontamente l’articolo. Non c’era bisogno di tanta accuratezza nel riportare le parole della PRESUNTA vittima dato che l’argomento è già stato analizzato minuziosamente a suo tempo. In seconda analisi, mi rivolgo a chi perderà, perché vi assicuro che è perso, il suo tempo a sentenziare sulla questione. A voi dico che è inutile rendervi giudici di una sitauzione di cui sapete ben poco. Vi invito, inoltre, a non utilizzare parole poco decorose perché in qualità di FIGLIA dell’imputato, qualora questo accadesse, mi riserverò il diritto di affrontare la sitauzione nelle sedi opportune.Inoltre voglio dirvi una cosa, perché ho capito con il tempo che il silenzio è vano con gente del genere. Nessuno di voi può permettersi di giudicare:sedetevi e passatevi una mano sul cuore, pensate a quanto dolore ha causato questa INGIUSTA circostanza,a quanto ne ha causato in primo luogo al diretto interessato, in secondo luogo alla sua famiglia, sopratutto a un figlio minorenne che si trova costretto a dover affrontare le tante dicerie di un paese che non fa altro che vivere di scoop.Certo i più potranno dirmi:”Il vostro dolore non dipende da noi’;Avrete ragione gli occhi di tutti, ma non agli occhi di chi, come me, sa come sono andate realmente le cose. Questo lo dico da FIGLIA ORGOGLIOSA di un padre che ha fatto di tutto per rendere felice la nostra famiglia.Vi prego quindi di limitare la vostra ira e voglio ricordarvi che la citata sentenza non è definitiva. Chi ha avuto modo di conoscere mio padre e la nostra famiglia, sa bene che persone siamo, ci stimano, ci rispettano e non hanno mai creduto ad una virgola di tutto ciò. A chi, INOLTRE, ha messo in essere tutto ciò e ha raggiunto il suo obbiettivo ossia quello di vederci sconfitti, dico:”Godetevi questi attimi di gloria, perché finiranno”. Con questo sono sicura che le persone intelligenti capiranno il mio sfogo. Grazie.

Noi non sappiamo e non vogliamo entrare all’interno della vicenda,come vedete abbiamo evitato di dire anche i nomi,ma di certo la ragazza in questione si è vista costretta a scrivere un lungo post per prevenire una gogna mediatica sui gruppi famigerati di Agropoli dove le sentenze arrivano molto prima di quelle delle sedi istituzionali.Falliti,farabutti,invidiosi,gentaglia riempiono le righe di questi gruppi-vergogna che buttano ogni giorno solo fango sulla città e sulla gente perbene di Agropoli.Basta vedere chi sono,gente di monnezza che si erge a moralisti.Pezzi di merda,nullafacenti che accusano tutto e tutti senza che i moderatori li bloccano.Anzi i più delle volte sono gli stessi moderatori a far scattare il fango.Noi non sappiamo se l’uomo è colpevole o no saranno le sentenze fino al terzo grado di giudizio a dirlo,sappiamo però che la ragazza che ha scritto il post,figlia del diretto interessato,ha ragione perfettamente. Perchè l’odio che si genera ad Agropoli da parte di un ben definito gruppo di persone circa 500 in special modo provenienti dai grillini ma non solo,non di più,non risparmiano nessuno.Basta che vi fate un giretto sui gruppi facebook di Agropoli e li vedete bene in faccia questi vigliacchi.Attenzione,molti di loro sono anche dei fake perchè non possono mettere la loro faccia tanto che è sporca.Sergio Vessicchio