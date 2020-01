Roberta Oricchio organizza la manifestazione anti De Luca.Questo il suo appello audio e video:

Vincenzo De Luca ad Agropoli per l’inaugurazione della nuova caserma della Guardia di Finanza.

CONCITTADINI CHE DITE, CI FACCIAMO SENTIRE?

Vi ricordate quando è stata l’ultima volta che De Luca ha messo piede ad Agropoli? È stata quando è venuto a prendervi per i fondelli promettendovi di riaprire il nostro Ospedale per carpire i vostri voti.

Tra un po’ De Luca tornerà NON PER RIAPRIRE L’OSPEDALE ma per INAUGURARE LA CASERMA DELLA GDF.

In tutto questo tempo ci siamo sfogati su questo social network, adesso abbiamo l’occasione di dimostrare concretamente quanto ci sta a cuore il nostro Ospedale. Anzi, vi dirò di più: il sindaco di Agropoli dovrebbe essere incazzato nero con De Luca, altro che invitarlo a fare vetrina!

IL SINDACO DI AGROPOLI DOVEVA INVITARE DE LUCA IN UN SOLO POSTO: NEL NOSTRO OSPEDALE AD ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ DELLA PAROLA DATA E TRADITA DAVANTI AI CITTADINI!!!

Il giorno dell’inaugurazione della caserma dobbiamo esserci. Pacificamente, civilmente, con gli striscioni, ma dobbiamo esserci. TUTTI!

Lo so BENISSIMO che non servirà a niente andare a manifestare, risparmiatevi di scriverlo, ma abbiamo l’occasione di lanciare un segnale forte di dignità ed orgoglio agropolesi, è la nostra occasione per sostenere l’ospedale e per dire a De Luca che AD AGROPOLI NON È IL BENVENUTO, CHE QUI NON GIRIAMO CON L’ANELLO AL NASO E CHE FINCHÉ L’OSPEDALE NON TORNERÀ OPERATIVO NOI CITTADINI, NEL NOSTRO PICCOLO, NON CI ARRENDEREMO MAI!

FORZA TUTTI UNITI A MANIFESTARE!