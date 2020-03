Mauro Inverso ex vice sindaco di Alfieri nel primo mandato e attuale sindaco di Orria, il paese originario dell’insegnante sessantenne che ha contratto il coronavirus forse nel suo viaggio a Parma nei giorni di carnevale,interviene in piena notte nella difficile e complessa nuova emergenza e spiega: “L’allarme è esagerato,ho parlato con la collega(entrambi entrambi insegnano allo scientifico) attraverso la chat e mi ha detto che ha la febbre a 37,5 e si sente bene.Mi ha detto che è stata lontana dalla scuola e di essersi comportata secondo i criteri dettati dalle disposizioni.Non mi sembra il caso di allarmarsi per il momento”.Il sindaco Coppola ha chiuso il liceo per 2 giorni e attraverso un video da una versione un tantino diverso.Questo il video:

La paziente aspetta di essere trasferita al Cotugno di Napoli La psicosi in città si tocca.La gente anche se non lo dimostra ha giustamente paura.E’ una tegola che non ci voleva perchè se si fosse superato il picco e senza avere contagi probabilmente la ricaduta sanitaria e turistica di Agropoli non ci fosse stata.

E invece la professoressa è stata imprudente ad andare a Parma nei giorni di maggiore contagio e ancora più grave non aver detto subito di essere stata in un luogo di contagio.Tutti chiedono le chiusure delle scuole,l’annullamento della manifestazioni e in special modo si chiedono provvedimenti del sindaco per difendere e proteggere bambini e anziani in special modo.Bloccare l’arrivo dei camper e far voti per inserire l’ospedale nella lista di ripristino dei nosocomi in disuso e approfittare di questa emergenza per rimettere l’ospedale in carreggiata.La proposta targata Basile rischia di rimanere lettera morta come tutte le richieste che in questi giorni la gente sta facendo.Ormai il virus è arrivato ad Agropoli, è l’unica cosa per il momento che possiamo dire.Che Dio ce la mandi buona,tutti devono fare la propria parte dal sindaco all’ultimo dei cittadini se si vuole evitare il peggio.Sergio Vessicchio